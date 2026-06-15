Fernando Jara explica el Súper Niño y cómo afectará a Mendoza: “más Zonda y nevadas”

El fenómeno climático ya muestra señales de impacto en la región y podría traer más nevadas en cordillera, episodios de viento Zonda y olas de calor más intensas en Mendoza durante los próximos meses.

El fenómeno climático conocido como “Súper Niño” ya comenzó a instalarse a nivel global y podría traer importantes cambios en las condiciones meteorológicas de Mendoza y la región de Cuyo durante los próximos meses. Especialistas anticipan un segundo semestre con más precipitaciones en cordillera, mayor frecuencia de viento Zonda y un verano con temperaturas extremas.

El fenómeno, asociado a una anomalía en la temperatura del océano Pacífico ecuatorial, tiene efectos directos sobre distintos patrones climáticos en el mundo. En el caso de Mendoza, los pronósticos indican que durante junio, julio, agosto y septiembre aumentará la frecuencia de sistemas meteorológicos que ingresan a la región.

Esto podría traducirse en más precipitaciones níveas en la cordillera, algo relevante para la acumulación de nieve en alta montaña y la disponibilidad hídrica futura. Además, al registrarse un mayor paso de sistemas frontales, también crecerían las probabilidades de episodios de viento Zonda en distintos puntos de la provincia.

Según las proyecciones, el fenómeno del Niño tendría una duración extendida, con efectos que podrían prolongarse hasta 2027. Esto también impactaría en el verano mendocino, con una mayor probabilidad de tormentas y precipitaciones más importantes durante el período estival.

Sin embargo, no todo sería positivo. Los especialistas advirtieron que el Súper Niño también podría favorecer la aparición de olas de calor más frecuentes e intensas en Mendoza y el resto de Cuyo.

El impacto del fenómeno no se limitaría a la región. En el centro y noreste del país se esperan precipitaciones por encima de los valores normales, con riesgos de inundaciones debido a lluvias abundantes y persistentes.

De esta manera, el Súper Niño aparece como uno de los factores climáticos que marcarán el tiempo en Argentina durante los próximos meses, con efectos que podrían sentirse tanto en la montaña mendocina como en amplias zonas del país.