Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán, San Carlos, Ciudad y Guaymallén.

Edemsa informó que este sábado 28 y domingo 29 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tunuyán, San Carlos, Ciudad y Guaymallén.

A continuación, el detalle de los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026

Estos serán los cortes de luz de este sábado 28/11/2026