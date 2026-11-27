Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán, San Carlos, Ciudad y Guaymallén.
Edemsa informó que este sábado 28 y domingo 29 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Tunuyán, San Carlos, Ciudad y Guaymallén.
A continuación, el detalle de los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026
Estos serán los cortes de luz de este sábado 28/11/2026
Tunuyán
- En calle San Juan, hacia el oeste de Ruta Provincial N°92 o Quintana; Colonia las Rosas. De 9.30 a 12.30 h.
San Carlos
- En calle Independencia, entre calles Ghilardi y Combes. En Bodegas Chandon S.A. y Loteo Beatriz Ghilardi; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.
Estos serán los cortes de luz este domingo 29/11/2026
Ciudad
- En la intersección de calles España y Las Heras y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
- En la intersección de calles Patricias Mendocinas y Las Heras y áreas adyacentes. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Jujuy, Coronel Ramírez, Ayacucho e Ituzaingó. De 8.00 a 12.00 h.
Guaymallén
- Entre calles José Vicente Zapata, Dorrego, Narciso Laprida y Ejército de los Andes y zonas aledañas; Los Corralitos. De 8.30 a 12.30 h.
Tunuyán
- En calle Mosso, hacia el sur de Sánchez y áreas adyacentes; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.