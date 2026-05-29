Mendoza: habrá cortes de luz en 3 departamentos este sábado 30 y domingo 31 de mayo

Mendoza: habrá cortes de luz en 3 departamentos este sábado 30 y domingo 31 de mayo

Mendoza

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Tupungato y Tunuyán.

usuario
Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este sábado 30 y domingo 31 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Tupungato y Tunuyán.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 30 y domingo 31 de mayo

Este sábado 30/05/2026

Tunuyán

  • En calle Reina, hacia el noroeste de Ruta Provincial N°92 Las Rosas; El Totoral. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calles Taquima y República del Uruguay. En barrio El Totoral, En bodegas Salentein, Viñedos Don Antonio y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.
Este domingo 31/05/2026

Guaymallén

  • En calle Miguel de Azcuénaga, entre Gutiérrez y Juan G. Godoy. Entre calles Pedro Vargas, Talcahuano, Cochabamba y Hellen Keller. En calle Hellen Keller, entre Dávila y Cangallo, y zonas aledañas; Villa Nueva. De 8.30 a 12.30 h.

Tupungato

  • En la intersección de calle Iriarte con Gelardi y adyacencias. En el barrio Cooperativa Hogar Trabajador; El Zampal. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

  • En el callejón Escorihuela, hacia el oeste de calle Miguel Silva; El Totoral. De 9.00 a 13.00 h.

LOS CORTES DE ESTA SEMANA

Seguinos en