Mendoza: habrá cortes de luz en 3 departamentos este sábado 30 y domingo 31 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Tupungato y Tunuyán.

Edemsa informó que este sábado 30 y domingo 31 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Tupungato y Tunuyán.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 30 y domingo 31 de mayo

Este sábado 30/05/2026