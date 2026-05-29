Mendoza: habrá cortes de luz en 3 departamentos este sábado 30 y domingo 31 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Tupungato y Tunuyán.
Edemsa informó que este sábado 30 y domingo 31 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Tupungato y Tunuyán.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 30 y domingo 31 de mayo
Este sábado 30/05/2026
Tunuyán
- En calle Reina, hacia el noroeste de Ruta Provincial N°92 Las Rosas; El Totoral. De 9.30 a 13.30 h.
- En calles Taquima y República del Uruguay. En barrio El Totoral, En bodegas Salentein, Viñedos Don Antonio y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.
Este domingo 31/05/2026
Guaymallén
- En calle Miguel de Azcuénaga, entre Gutiérrez y Juan G. Godoy. Entre calles Pedro Vargas, Talcahuano, Cochabamba y Hellen Keller. En calle Hellen Keller, entre Dávila y Cangallo, y zonas aledañas; Villa Nueva. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
- En la intersección de calle Iriarte con Gelardi y adyacencias. En el barrio Cooperativa Hogar Trabajador; El Zampal. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- En el callejón Escorihuela, hacia el oeste de calle Miguel Silva; El Totoral. De 9.00 a 13.00 h.