Becas Manuel Belgrano 2026: cómo saber si te aprobaron el refuerzo de $81685

El Ministerio de Capital Humano publicó los resultados de la convocatoria 2026 de las Becas Manuel Belgrano, un programa destinado a estudiantes de universidades públicas que cursan carreras consideradas estratégicas para el desarrollo económico, científico y tecnológico del país.

A partir de ahora, quienes se inscribieron ya pueden verificar el estado de su solicitud para conocer si fueron aprobados, quedaron en lista de espera o resultaron rechazados. Este año, el programa cuenta con 36.000 cupos y otorga una asistencia económica mensual de $81.685.

El monto de la beca fue establecido mediante la Resolución 159/2026 y se abonará durante 12 meses consecutivos mediante transferencia bancaria realizada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Cómo consultar el resultado

Los resultados ya están disponibles en la plataforma oficial de Becas Manuel Belgrano. Para acceder, los estudiantes deben ingresar con su usuario y contraseña de Mi Argentina y revisar el estado de su postulación.

Becas Manuel Belgrano: Qué significa cada resultado

El Ministerio de Capital Humano informó tres posibles estados para quienes se postularon:

Aprobados

Los estudiantes seleccionados deberán ingresar nuevamente a la plataforma para aceptar o rechazar el beneficio. El plazo para confirmar la aceptación vence el 5 de junio de 2026, inclusive.

Desde el organismo advirtieron que quienes no completen este trámite dentro del período establecido perderán la beca, que será reasignada a postulantes que permanezcan en lista de espera.

Rechazados

Aquellos estudiantes que hayan recibido un resultado negativo podrán solicitar una revisión de la evaluación realizada por Capital Humano.

La verificación podrá contemplar aspectos académicos y/o socioeconómicos. En caso de detectarse errores o inconsistencias en la información analizada, el postulante podría ser incorporado a la lista de espera.

Lista de espera

Quienes figuren en lista de espera todavía mantienen posibilidades de acceder al beneficio mensual de $81.685.

Las adjudicaciones adicionales se concretarán en caso de bajas, renuncias, rechazos o cupos vacantes que queden disponibles tras el cierre del plazo de aceptación de las becas.