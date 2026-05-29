“No podía gritar porque me pateaba el estómago”: el horror de la mujer que viajó desde Canadá a Mendoza por un hombre que conoció en Redes Sociales

Una mendocina que vive en Canadá denunció que fue víctima de una brutal golpiza, abuso sexual y amenazas de muerte por parte de un hombre que conoció en Facebook y al que viajó a ver a Mendoza. El acusado, que tenía antecedentes por violencia de género, permanece detenido con prisión preventiva.

Una mendocina de 55 años que reside desde hace 27 años en Canadá denunció haber sido víctima de una brutal golpiza, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad por parte de un hombre de 45 años al que había conocido a través de Facebook. El acusado permanece detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.

La mujer llegó a Mendoza en febrero con la ilusión de conocer personalmente al hombre con quien había iniciado una relación virtual meses atrás. Según relató, el vínculo comenzó en redes sociales y rápidamente se volvió cercano.

“Todo empezó por las redes, era una persona muy dulce. Supo cómo llevarme, entró por el lado de que conocía a mi papá y sabía mucho de mí”, contó la víctima sobre el inicio de la relación.

De acuerdo con su testimonio, el hombre le propuso formalizar el vínculo como pareja y, tras meses de conversaciones, ella decidió viajar desde Canadá para conocerlo a él y a su familia.

Sin embargo, apenas cuatro días después de haber llegado a Mendoza, todo cambió.

Una escena de celos y el comienzo del horror

La denunciante aseguró que el episodio comenzó durante un almuerzo familiar, cuando el hombre protagonizó una escena de celos. Más tarde, tras una discusión, decidió irse del lugar, pero él la siguió.

“Agarré mis cosas y me fui. Él salió detrás, me alcanzó y me subió a golpes a su auto”, recordó.

Según su relato, el agresor la trasladó hasta una zona oscura de Barrancas, donde comenzó a golpearla salvajemente.

“Empezó a arrancarme los pelos, a darme muchos golpes en la cabeza y mordidas por todos lados”, expresó.

Posteriormente, el hombre la llevó hasta una vivienda en Coquimbito, donde, según denunció, continuó reteniéndola y sometiéndola a graves agresiones físicas y sexuales.

“No podía gritar porque me pateaba el estómago. Tenía las costillas fracturadas de ambos lados. Solo eran golpes y golpes”, relató la mujer.

La víctima aseguró además que durante el cautiverio temió por su vida. “Me dijo que de ahí no salía viva”, sostuvo.

El rescate y la denuncia

El calvario terminó cuando una hermana del acusado irrumpió en la vivienda tras patear una puerta, lo que permitió que otros familiares ingresaran al lugar.

La mujer fue trasladada al hospital Lagomaggiore, donde recibió atención médica, y posteriormente radicó la denuncia.

En su declaración, aseguró desconocer herramientas de asistencia para víctimas de violencia de género, como la línea 144.

“Yo no sabía que el 144 era de violencia de género”, expresó.

También cuestionó que el entorno del acusado no le advirtiera sobre antecedentes previos de violencia.

“Creo que teniendo seis casos anteriores de violencia de género, algún familiar podría haberme advertido lo que me podía pasar”, afirmó.

El acusado quedó detenido

El hombre de 45 años fue imputado por lesiones, privación ilegítima de la libertad agravada y abuso sexual con acceso carnal, todo ello en contexto de violencia de género.

Tras el avance de la causa, la Justicia ordenó su prisión preventiva y permanece detenido mientras continúa la investigación.

Antes de cerrar su testimonio, la mujer dejó un mensaje para otras víctimas de violencia de género: “Que denuncien. Nadie cambia. Un monstruo así no cambia. Que piensen en ellas y tengan amor propio”.