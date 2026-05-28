¡Bomba en Gran Hermano! Santiago del Moro confirmó el regreso del Golden Ticket tras la escandalosa expulsión de Lola

El conductor Santiago del Moro sacudió el avispero este jueves 28 de mayo al anunciar de manera oficial que un nuevo e imponente Golden Ticket se pondrá en circulación para meter a un participante de reemplazo en el reality de El 9 Televida.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada no da respiro y las reglas del juego volvieron a cambiar de forma drástica. Luego de la cinematográfica y fulminante expulsión de Lola Tomaszeuski por romper reiteradamente la veda del aislamiento, el conductor Santiago del Moro sacudió el avispero este jueves 28 de mayo al anunciar de manera oficial que un nuevo e imponente Golden Ticket se pondrá en circulación para meter a un participante de reemplazo en el reality de El 9 Televida.

Fiel a su estilo enigmático, el conductor utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para soltar la primicia. Con una imagen del ansiado boleto dorado, Del Moro sentenció: “Todo es Gran Hermano”, y abrió de inmediato una cajita de preguntas interactiva para tantear el termómetro del público con una picante consulta: “¿A quién se lo darías?”. Como era de esperarse, el fandom de las redes sociales explotó al instante y el nombre de Sol Abraham —quien fue expulsada el pasado 28 de abril tras insistir reiteradamente con abandonar el juego— se convirtió en la opción más replicada por los televidentes.

La noche que “El Big” no perdonó: los motivos de la drástica expulsión de Lola

El inesperado anuncio del regreso del Golden Ticket llega para tapar el enorme vacío que dejó la salida forzada de Lola, quien protagonizó uno de los momentos más severos e impactantes en la historia del formato. Todo comenzó cuando Gran Hermano reunió a los hermanitos en el living para comunicarles que, tras haber sancionado a cuatro jugadores la noche anterior, uno de ellos había vuelto a reincidir de forma desafiante.

“Hace muy pocas horas registré una charla entre Lola y Manuel en uno de los dormitorios. No se trató de un descuido. Los consejos es información del afuera. Es evidente, Lola, que procuraste maquillar como una inocente opinión la información alcanzada afuera”, sentenció con crudeza la voz del “Big”, dejando en evidencia la burda estrategia de la participante para filtrar datos prohibidos.

Acto seguido, la producción arremetió contra Manuel “Manu” Ibero por haber fomentado y permitido esa ventaja antideportiva en su juego, sentenciándolo a formar parte de la gigantesca placa de 10 nominados. Sin embargo, para Lola el destino fue letal: “Lola, te bajo de esa placa, ya estás expulsada del juego. Tenés que abandonar mi casa ahora mismo, dirigite a la puerta giratoria sin valija y en un instante”.

“No me dejo engañar”: el frío adiós de la participante

Desconcertada, en shock y completamente pálida, la joven intentó ensayar una última e inútil defensa mientras caminaba hacia la salida: “No dije nada, no dije nada”, repetía una y otra vez frente a la mirada atónita de sus compañeros. No obstante, el dueño de la casa le cerró el micrófono con una frase lapidaria: “No tolero que subestimen mi poder de observación y de análisis. No me dejo engañar”.

De esta manera, la participante que había logrado reingresar al juego hace apenas unos días firmó su salida definitiva por la puerta de atrás. Ahora, con el juego totalmente revolucionado y el fantasma del complot sobrevolando la casa, la pelota vuelve a estar del lado de la producción y del público. ¿Quién se quedará con el preciado boleto de oro para revolucionar la convivencia? La respuesta se empezará a dirimir en las próximas galas de Gran Hermano, en la pantalla de El 9 Televida.