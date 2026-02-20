Mendoza: habrá cortes de luz en 3 departamentos este sábado 21 y domingo 22 de febrero

Edemnsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de San Rafael, Ciudad y Maipú

Edemsa informó que este sábado 21 y domingo 22 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: San Rafael, Ciudad y Maipú.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 21 y domingo 22 de febrero

Este sábado 21 habrá cortes en:

San Rafael

En calle Martinez, entre Los Inquilinos y Hanon; Cuadro Benegas. De 18.00 a 19.00 h.

Entre calles Luis Rojo, Vélez Sarsfield, canal Babacci y Sarmiento; Salto de Las Rosas. De 9.00 a 11.00 h.

Este domingo 22 habrá cortes en:

Ciudad

En la intersección de calles Espejo y 9 de Julio y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

En la intersección de calles Perú y Sarmiento y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle Pueyrredón, entre Perito Moreno y 25 de Mayo y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 12.30 h.

