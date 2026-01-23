Mendoza: habrá cortes de luz en 2 departamentos este fin de semana

Edemsa realizará tareas de mantenimiento este sábado 24 y domingo 25 en barrios de Ciudad y Tunuyán.
Edemsa informó que este sábado 24 y domingo 25 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad de Mendoza y Tunuyán.
Cortes de luz para este viernes 23 de enero en Mendoza
Sábado 24/01/2026
Tunuyán
- En calle Patricios, hacia el norte de Miguel Silva; Las Pintadas. De 8.00 a 12.00 h.
Domingo 25/01/2026
Ciudad
- En calle 9 de Julio, entre Gutiérrez y Espejo. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Perú, entre Sarmiento y Montevideo. De 9.00 a 13.00 h.