¿Cuándo se termina la lluvia y sube la temperatura?

Este martes volvió a lloviznas. Contingencias Climáticas señaló que a partir del miércoles sube la temperatura y se termina el agua.

El departamento de Contingencias Climáticas de Mendoza señaló que este martes se terminarían las lloviznas y que el miércoles subiría la temperatura en Mendoza. El domingo la máxima superaría los 20 grados.

¿Cómo estará este martes 21-07-2026

El martes estará mayormente nublado y frío con precipitaciones, vientos leves del sudeste. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 8°C | Mínima: 1°C

Miércoles 22-07-2026

Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Nevadas ligeras en cordillera.

Máxima: 11°C | Mínima: 1°C

Jueves 23-07-2026

Algo nubladdo con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Neblinas matinales. Precipitaciones en la precordillera del Valle de Uco. Nevadas de intensidad moderada en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 4°C

Viernes 24-07-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Sin precipitaciones en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 5°C

Sábado 25-07-2026

Poca nubosidad con vientos del noreste. Nevadas ligeras en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 6°C

Domingo 26-07-2026

Poca nubosidad con vientos moderados del noreste y ascenso de la temperatura. Nevadas ligeras en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 7°C