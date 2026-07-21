¿Cuándo se termina la lluvia y sube la temperatura?

Este martes volvió a lloviznas. Contingencias Climáticas señaló que a partir del miércoles sube la temperatura y se termina el agua.
El departamento de Contingencias Climáticas de Mendoza señaló que este martes se terminarían las lloviznas y que el miércoles subiría la temperatura en Mendoza. El domingo la máxima superaría los 20 grados.
¿Cómo estará este martes 21-07-2026
El martes estará mayormente nublado y frío con precipitaciones, vientos leves del sudeste. Nevadas moderadas en cordillera.
Máxima: 8°C | Mínima: 1°C
Miércoles 22-07-2026
Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Nevadas ligeras en cordillera.
Máxima: 11°C | Mínima: 1°C
Jueves 23-07-2026
Algo nubladdo con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Neblinas matinales. Precipitaciones en la precordillera del Valle de Uco. Nevadas de intensidad moderada en cordillera.
Máxima: 15°C | Mínima: 4°C
Viernes 24-07-2026
Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Sin precipitaciones en cordillera.
Máxima: 17°C | Mínima: 5°C
Sábado 25-07-2026
Poca nubosidad con vientos del noreste. Nevadas ligeras en cordillera.
Máxima: 18°C | Mínima: 6°C
Domingo 26-07-2026
Poca nubosidad con vientos moderados del noreste y ascenso de la temperatura. Nevadas ligeras en cordillera.
Máxima: 22°C | Mínima: 7°C