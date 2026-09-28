Policías: ¿cuándo es el aumento y de cuánto es?

El Gobierno de Mendoza confirmó un aumento del 4% para policías y penitenciarios en noviembre de 2026. La mejora también alcanza a retirados y pensionados e incluye cambios en el ítem 3109.

El Gobierno de Mendoza confirmó un nuevo incremento salarial para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario provincial, que también alcanzará a los sectores de retiros y pensiones.

La medida fue oficializada este lunes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y establece un esquema de actualización para estos regímenes específicos, que no participan de las negociaciones paritarias tradicionales de la administración pública.

Aumento del 4% en noviembre

De acuerdo con la normativa, el personal policial y penitenciario recibirá un incremento del 4% a partir de noviembre de 2026. La suba será calculada sobre la asignación vigente a mediados de año.

El aumento se suma a las mejoras salariales acordadas previamente para otros sectores de la administración pública provincial y busca mantener una actualización de los ingresos de las fuerzas de seguridad.

Incorporan un adicional al básico

El decreto también establece la incorporación progresiva de un concepto histórico al básico correspondiente a la categoría máxima de la fuerza.

Se trata del ítem 3109, cuyo valor será incorporado en dos etapas iguales. La primera, correspondiente al 50% del adicional, se sumó en septiembre y tendrá como referencia la asignación de la clase del Jefe de Policías.

La segunda mitad del concepto será incorporada en diciembre de 2026, completando así la integración prevista por la normativa.

También impactará en los servicios extraordinarios

La incorporación del ítem 3109 al básico no solo modificará la composición salarial de los agentes, sino que también tendrá impacto en el cálculo de los servicios extraordinarios que realizan los integrantes de las fuerzas.

Según lo establecido, estos valores se actualizarán a partir del primer día del mes siguiente a cada modificación salarial.

El aumento alcanza a retirados y pensionados

Las mejoras dispuestas por el Gobierno provincial también se trasladarán a los agentes retirados y pensionados de la Policía y del Servicio Penitenciario.

De esta manera, los haberes de quienes se encuentran en situación de retiro o perciben pensiones se actualizarán en función de las modificaciones aplicadas al personal en actividad, de acuerdo con la normativa vigente.