Qué pasará con el conductor que atropelló al menor de 13 años en el Acceso Este

La Fiscalía de Tránsito individualizó al hombre de 61 años que conducía el Peugeot 408 que atropelló al adolescente frente al shopping en Guaymallén. La investigación considera que el menor habría cruzado el Acceso Este por una zona no habilitada para peatones. En paralelo, la Justicia de Menores investiga un presunto robo ocurrido antes del accidente.

El conductor del Peugeot 408 que atropelló a un adolescente de 13 años en el Acceso Este no será imputado por el hecho, según determinó la Fiscalía que interviene en la investigación. La fiscal Mariana Gutiérrez, de la Unidad Fiscal de Tránsito, logró individualizar al automovilista, un hombre de 61 años. De acuerdo con las pruebas reunidas hasta el momento, la Fiscalía consideró que el adolescente habría ingresado a la traza del Acceso Este por un sector no habilitado para peatones, por lo que no imputará al conductor. En paralelo, otra investigación busca determinar qué ocurrió durante los minutos previos al atropello y si el adolescente estuvo involucrado en un presunto robo.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 22.42, en el Acceso Este, a la altura de calle Rosario, frente al Shopping de Guaymallén.

Según la reconstrucción inicial, el adolescente se encontraba escapando luego de un episodio que todavía es investigado y terminó ingresando a la traza principal del Acceso Este.

En ese momento circulaba un Peugeot 408 de este a oeste, conducido por el hombre de 61 años, quien no logró evitar el impacto cuando el menor cruzó repentinamente la calzada.

La secuencia quedó registrada parcialmente en un video que comenzó a circular después del hecho. Las imágenes muestran los segundos previos al impacto y permiten observar la situación que se produjo en la zona.

Por qué el conductor no será imputado por el accidente en el Acceso Este

Uno de los principales interrogantes después del accidente era qué ocurriría con el hombre que conducía el Peugeot 408. La Fiscalía resolvió que no será imputado.

Según la investigación, las pruebas reunidas hasta el momento permiten considerar que el adolescente habría cruzado por un lugar no habilitado para peatones y destinado a la circulación vehicular.

A partir de esos elementos, la fiscalía consideró que existió una “autopuesta en peligro” por parte del menor.

La decisión corresponde al estado actual de la investigación y se tomó a partir de las pruebas incorporadas hasta el momento. El conductor fue individualizado, pero la Fiscalía entendió que no existen elementos para atribuirle responsabilidad penal por el atropello.

Qué ocurrió antes del accidente

Además de reconstruir la mecánica del atropello, los investigadores intentan determinar qué sucedió durante los minutos previos. De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa y las imágenes disponibles, el adolescente habría protagonizado un episodio con un grupo de repartidores que se encontraba en las inmediaciones.

Una de las hipótesis que investiga la Justicia es que el menor habría participado de un presunto robo a uno de los trabajadores.

Luego habría intentado escapar y subió a un colectivo. Según esa reconstrucción, los repartidores habrían interceptado la unidad y obligado al adolescente a descender.

Después se habría producido un forcejeo y el joven logró escapar nuevamente. Fue entonces cuando habría intentado atravesar el Acceso Este y terminó siendo embestido por el Peugeot 408.

Esta secuencia forma parte de la investigación y todavía debe ser confirmada judicialmente.

La Justicia de Menores investiga el presunto robo

Mientras la Fiscalía de Tránsito analiza exclusivamente las circunstancias del atropello, otra investigación busca establecer qué ocurrió antes.

El fiscal Gustavo Farmache, de la Unidad Fiscal Penal de Menores, quedó a cargo de las actuaciones destinadas a determinar si efectivamente existió un presunto robo cometido por el adolescente.

La causa se encuentra en una etapa inicial, por lo que la participación del menor en ese supuesto hecho delictivo todavía no fue determinada judicialmente. Al tratarse de un menor de edad, la Justicia tampoco difundirá sus datos personales.

Cómo se encuentra el adolescente atropellado en el Acceso Este

Después del impacto, el adolescente fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado de urgencia al Hospital Humberto Notti.

El joven sufrió politraumatismos graves como consecuencia del atropello y quedó internado bajo atención médica. De acuerdo con la información consignada en la investigación, permanece estable y bajo observación médica.

La investigación continúa por dos vías. Por un lado, la Fiscalía de Tránsito ya individualizó al conductor y determinó que, con las pruebas reunidas hasta el momento, no será imputado por el atropello.

Por otro, la Fiscalía Penal de Menores continuará investigando si el adolescente estuvo involucrado en el presunto robo ocurrido antes del accidente.