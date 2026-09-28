Luján de Cuyo: una mujer murió tras chocar en su moto contra un auto

El siniestro vial ocurrió este domingo por la tarde en calle Pueyrredón. La conductora de la moto falleció en el lugar y la automovilista resultó ilesa.

Una mujer murió este domingo por la tarde tras protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en calle Pueyrredón al 1012, en Luján de Cuyo. La víctima circulaba en una motocicleta cuando se produjo la colisión con un Mini Countryman.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.30 del 27 de septiembre, cuando ambos vehículos transitaban por Pueyrredón de oeste a este.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la conductora de la motocicleta Keller de 110 cc habría iniciado una maniobra de giro hacia la izquierda para ingresar a una propiedad ubicada sobre el costado norte de la calzada.

En ese momento, el automóvil que circulaba detrás habría intentado sobrepasar a otro vehículo por la izquierda y terminó impactando contra la motocicleta.

Como consecuencia del choque, la moto fue desplazada hacia el sector norte de la calzada y su conductora sufrió heridas que le provocaron la muerte en el lugar. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento.

Por su parte, la conductora del Mini Countryman no sufrió lesiones. Según el informe policial, el dosaje de alcoholemia realizado a la automovilista arrojó un resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Sin embargo, durante las actuaciones se constató que la licencia de conducir de la mujer se encontraba vencida desde el 5 de julio de 2026.

El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.