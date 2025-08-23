Mendoza celebra el Día del Padre Sanmartiniano con una agenda llena de actividades gratuitas

Este domingo, la capital mendocina y distintos puntos de la provincia ofrecerán actividades gratuitas para toda la familia, combinando historia, música, danza y gastronomía en homenaje al Libertador.

Mendoza se prepara para vivir una jornada especial este domingo 24 de agosto, cuando se conmemore el Día del Padre Sanmartiniano.

La provincia propone una variada agenda de actividades gratuitas que combinan cultura, folclore, historia y gastronomía, invitando a locales y turistas a rendir homenaje al General José de San Martín y disfrutar de la identidad cuyana.

Peña en la Plaza Independencia

En la plaza Independencia, de 12 a 18 horas, la Ciudad de Mendoza ofrecerá una peña folclórica.

La propuesta, de entrada gratuita, reunirá música, danzas típicas, artesanías y gastronomía en un ambiente bien tradicional, pensado para toda la familia.

La programación artística contará con destacados referentes del folclore mendocino. Los Chimeno, uno de los grupos más reconocidos de la provincia, será el encargado del cierre, con un repertorio que promete encender el espíritu tradicionalista y convocar al público a cantar y bailar. También se presentarán Profecía Folk, Lucía Ocampo, Juan Matías Arnulphi y la Orquesta de la Municipalidad de Mendoza, acompañados por ballets municipales que interpretarán coreografías típicas de la región.

Además, la celebración incluirá la Plaza de las Artes, con una variada oferta de artesanías y un patio de comidas típicas, donde los visitantes podrán degustar los sabores más representativos de Mendoza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ciudad de Mendoza (@mendozaciudad)

Más propuestas para celebrar este día

La jornada cultural continuará en otros espacios históricos. En la Casa de San Martín, a las 11 horas, se ofrecerá la actividad “Cuentos sanmartinianos”, con entrada gratuita hasta agotar la capacidad de la sala, y se podrán realizar visitas guiadas en el Museo de Sitio e Interpretación Casa de San Martín (Corrientes 343, Ciudad), de 12 a 18 horas.

El Museo Fader presentará la muestra Iconografía sanmartiniana, que exhibe 14 grabados realizados en 1950 por estudiantes del Taller de Grabado de la UNCuyo, en homenaje al Libertador. La entrada será libre y gratuita.

En Lavalle, a partir de las 12 horas, habrá un acto protocolar y un tradicional fogón criollo, en el marco del lanzamiento del concurso escolar “Tras las huellas de San Martín”. Luego, a las 12.30 horas, artistas locales ofrecerán un espectáculo abierto a toda la comunidad.

Por su parte, en el Campo Histórico El Plumerillo, en Las Heras, a las 19 horas se presentará la obra teatral El pueblo que hizo patria, con más de 40 actores en escena recreando momentos de la vida del Libertador y su ejército. Las entradas están disponibles en www.entradaweb.com.ar.

En el ámbito vitivinícola, en Bodega Carinae (Maipú), desde las 12.30 horas, se realizará el Camino de las Peñas, con actuaciones de Franco González, Entre Viñas, La Parra Cuyana y el Ballet Danzar Entre Cuyanos.