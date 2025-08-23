Aprendé electricidad e instalación de aires acondicionados en este curso gratuito con amplia salida laboral

Llega una nueva propuesta de formación gratuita para quienes buscan sumar herramientas y potenciar sus oportunidades laborales en electricidad e instalación de aires acondicionados.

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció el inicio de la segunda edición del curso de “Auxiliar de electricista y de instalador de aire acondicionado”, una propuesta de formación gratuita que combina teoría y práctica para quienes buscan mejorar sus oportunidades laborales.

¿Qué vas a aprender en el curso?

El programa incluye contenidos sobre:

Fundamentos de electricidad

Medidas de seguridad en el trabajo

en el trabajo Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de refrigeración.

Además, los asistentes recibirán capacitación en manejo de fluidos refrigerantes, diagnóstico de fallas frecuentes y normativa vinculada a seguridad y medio ambiente.

El objetivo es preparar auxiliares capacitados para responder a la creciente demanda de servicios eléctricos y de climatización, ofreciendo una salida laboral concreta en el rubro.

Días, horarios y lugar del curso

El cursado se llevará a cabo en 16 encuentros, los días lunes y miércoles de 14 a 16 horas, en las salas de capacitación del Hiper Libertad (Joaquín V. González 450, ala norte).

La formación se dictará durante los meses de septiembre y octubre.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos para participar son:

Tener más de 18 años .

. Residir en Godoy Cruz.

Estar desempleado al momento de la inscripción.

Contar con experiencia o conocimientos previos en electricidad y/o refrigeración (no excluyente).

¿Cómo inscribirte?

La preinscripción se realiza de manera online y, debido a que los cupos son limitados, no garantiza el ingreso.

La selección de los postulantes dependerá de la información aportada y de la disponibilidad de lugares. Quienes resulten elegidos serán notificados vía WhatsApp para confirmar la inscripción.

Más información

Quienes deseen realizar consultas pueden comunicarse con la Dirección de Educación y Capacitación Laboral al 4429360/61 o vía WhatsApp al 2613064922.