Tragedia en Mendoza: murió un joven de 27 años tras volcar con su auto

Un joven de 27 años murió en la madrugada del sábado luego de que el auto en el que viajaba volcara en la Ruta.

La madrugada de este sábado, cerca de las 5.15 horas, un Volkswagen Gol que circulaba por la Ruta 143, a la altura del kilómetro 494, volcó en el sector de Vuelta Molina, en Cañada Seca, San Rafael.

El conductor, de 27 años, viajaba solo cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del vehículo. El rodado terminó al costado norte de la calzada tras dar un vuelco y quedar apoyado sobre sus ruedas.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y trasladó al joven al hospital Schestakow, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

La Comisaría 42° intervino en el hecho.