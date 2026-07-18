Frío, nieve y probabilidad de lluvia: el pronóstico para este sábado en Mendoza

El pronóstico anticipa precipitaciones en el oeste provincial, persistencia de las nevadas en la cordillera y posibles bancos de niebla durante las primeras horas del día.

Después de varios días con condiciones inestables, Mendoza continuará este sábado 18 de julio con tiempo variable.

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que habrá nubosidad en distintos sectores de la provincia, viento Zonda de intensidad débil en zonas de precordillera y la continuidad del temporal de nieve en la cordillera.

Según el organismo, el cielo permanecerá cubierto en Malargüe, con precipitaciones sobre la franja oeste del Valle de Uco y del Gran Mendoza, mientras que en el resto del llano se espera cielo parcialmente nublado.

En la cordillera mendocina continuarán las nevadas de variada intensidad durante toda la jornada.

De acuerdo con Contingencias Climáticas, las precipitaciones comenzarán a perder intensidad hacia la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Las autoridades también recomendaron extremar la precaución al conducir por la probable formación de bancos de niebla y neblinas matinales en distintos sectores de la provincia, lo que podría reducir la visibilidad en rutas y accesos.

La temperatura promedio será de 15°C de máxima y 6°C de mínima.

Pronóstico extendido para Mendoza

Domingo 19 de julio

Mayormente nublado y frío, con vientos leves del este y mejoras parciales.

Continuarán las nevadas en la cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 6°C.

Lunes 20 de julio

Mayormente nublado y frío, con probabilidad de precipitaciones, vientos leves del sudeste y nevadas en la cordillera.

Máxima: 9°C | Mínima: 3°C.