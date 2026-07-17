¿Frío y lluvia durante la final del Mundial?: qué dice el pronóstico para Mendoza

El domingo de la gran final entre Argentina y España llegará con bajas temperaturas, cielo cubierto y probabilidad de lluvias en Mendoza. Qué anticipan los distintos pronósticos y cómo estará el tiempo durante la definición del Mundial 2026.

Miles de mendocinos ya organizan reuniones para seguir la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, que se disputará este domingo desde las 16 y que vas a poder ver por la pantalla de Canal 9 Televida. Sin embargo, quienes tengan pensado reunirse al aire libre o trasladarse por la provincia deberán tener en cuenta un factor importante: el pronóstico del tiempo anuncia una jornada fría, con abundante nubosidad y posibilidades de precipitaciones.

Los principales organismos meteorológicos coinciden en que el domingo estará marcado por el ingreso de aire frío, con temperaturas bajas durante todo el día y condiciones inestables en gran parte del territorio provincial.

Cómo estará el tiempo en Mendoza durante la final del Mundial 2026

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo se espera una temperatura máxima de 9°C y lluvias aisladas a lo largo de la jornada.

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza prevé un escenario de tiempo inestable con una temperatura algo más elevada, aunque igualmente fría.

El organismo provincial informó que el domingo estará mayormente nublado y frío con vientos moderados del sudeste. Probabilidad de precipitaciones aisladas y nevadas en la cordillera.

La temperatura máxima estimada será de 13°C, mientras que la mínima rondará los 6°C en el Gran Mendoza.

El detalle del pronóstico para este domingo

Según Contingencias Climáticas, la jornada comenzará con nubosidad principalmente en el norte y este provincial, mientras que el sur presentará mejores condiciones durante las primeras horas. Sin embargo, hacia media mañana el cielo comenzará a cubrirse en toda la provincia y permanecerá mayormente nublado durante el resto del día.

Además, existe la posibilidad de lloviznas aisladas, especialmente durante la tarde, coincidiendo con el horario en que se disputará la final del Mundial 2026.

En cuanto al viento, se espera una brisa del sector sur entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, afectando tanto la zona norte como el sur provincial.

Mientras tanto, la situación seguirá siendo complicada en la alta montaña, donde persisten las condiciones invernales que mantienen interrumpido el tránsito por el corredor internacional. Para este domingo se pronostican precipitaciones débiles durante el día, principalmente en el sector sur de la cordillera, con cielo completamente cubierto.

Además, durante la noche volverían las nevadas de intensidad moderada, por lo que las autoridades continúan monitoreando la evolución del temporal.