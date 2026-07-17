Vacaciones de invierno:  Cómo pedir en Banco Nación hasta $5.000.000 para viajar

El Banco Nación mantiene vigente una línea de créditos destinada exclusivamente a financiar vacaciones y escapadas dentro del país. Permite solicitar hasta $5.000.000, devolverlo en hasta 18 cuotas y tramitarlo de manera 100% online desde el celular.

Salir de vacaciones suele depender del presupuesto disponible, muchas veces las ganas sobran, pero el dinero en mano no. Es por eso que el Banco Nación continúa ofreciendo el programa Viajá+, una línea de préstamos personales pensada para cubrir gastos turísticos dentro de la Argentina. La propuesta permite solicitar hasta $5.000.000, con una tasa preferencial respecto de otros créditos personales del mercado y la posibilidad de devolverlo en hasta 18 cuotas. Además, todo el trámite puede realizarse desde la aplicación BNA+.

Qué es el préstamo Viajá+ del Banco Nación

El programa Viajá+ es una línea de créditos del Banco Nación destinada exclusivamente a financiar servicios turísticos contratados dentro del territorio argentino.

A diferencia de un préstamo tradicional, el dinero no se acredita en la cuenta del solicitante. Una vez aprobado, el banco transfiere directamente los fondos al prestador turístico adherido al programa.

De esta manera, el crédito solo puede utilizarse para pagar servicios vinculados al turismo nacional.

Qué gastos turísticos se pueden financiar

Quienes accedan al préstamo Viajá+ podrán utilizarlo para cubrir distintos servicios relacionados con sus vacaciones, entre ellos:

Hoteles, hosterías y posadas.

Alquileres temporarios turísticos contratados mediante inmobiliarias adheridas.

contratados mediante inmobiliarias adheridas. Reservas realizadas a través de agencias de viajes .

. Viajes de egresados y paquetes estudiantiles.

El programa alcanza a numerosos destinos turísticos distribuidos en todo el país.

Cuánto dinero se puede pedir y en cuántas cuotas

El Banco Nación permite solicitar desde $250.000 hasta un máximo de $5.000.000. Se puede pagar en 9 o hasta 18 cuotas.

Según informó la entidad financiera, el crédito tiene una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 40%, considerablemente inferior a la que actualmente ofrecen muchos préstamos personales del sistema bancario. Mientras que el Costo Financiero Total (CFT) alcanza una tasa efectiva anual del 60,72%.

BNA: de cuánto es la cuota si pido $1.500.000

Si pedís un préstamo de $1.500.000 en la línea Viaja+ del Banco Nación, a pagar en 9 meses, la primera cuota es de $206.294.

Quiénes pueden acceder al préstamo

La línea Viajá+ está destinada a personas mayores de 18 años que cuenten con capacidad crediticia.

Pueden solicitarlo:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas y autónomos.

Jubilados y pensionados.

Cualquier persona que reúna las condiciones exigidas por el sistema financiero.

No es necesario acercarse a una sucursal bancaria para iniciar el trámite.

Cómo solicitar el préstamo desde la app BNA+

El crédito se gestiona íntegramente desde la aplicación BNA+, la billetera digital oficial del Banco Nación.

El procedimiento consta de cuatro pasos:

Verificar si existe una oferta disponible en la aplicación según el perfil crediticio del usuario. Contactar al prestador turístico para consultar disponibilidad y solicitar su CUIT. Elegir el monto y la cantidad de cuotas, ingresar el CUIT del comercio y confirmar la operación desde la aplicación. Esperar la acreditación, que se realiza directamente al prestador turístico una vez aprobado el préstamo.

Desde la entidad explican que la evaluación y la aprobación del crédito son prácticamente inmediatas.

Dónde consultar los prestadores adheridos

Los hoteles, agencias de viajes, inmobiliarias, campings, balnearios y demás prestadores que participan del programa pueden consultarse en el listado oficial publicado por el Banco Nación.

Además, la entidad aclaró que dos personas pueden financiar una misma reserva, solicitando cada una un préstamo para cubrir parcial o totalmente el costo del viaje.

Por último, las cuotas se debitan automáticamente todos los meses desde una caja de ahorro a nombre del titular del crédito, por lo que será necesario contar con fondos suficientes en cada fecha de vencimiento.

Podés consultarlos de acá: BNA