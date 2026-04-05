Luján de Cuyo: violento choque frontal dejó tres adultos y un niño heridos

El accidente ocurrió en Ruta 15 y calle Funes. Los heridos sufrieron fracturas y traumatismos y debieron ser trasladados de urgencia a distintos hospitales.

Un violento choque frontal ocurrido en la mañana de este domingo en Luján de Cuyo dejó como saldo tres adultos y un niño heridos, varios de ellos con lesiones de gravedad.

El hecho se registró alrededor de las 6.50 horas en la intersección de Ruta 15 y calle Funes, en jurisdicción de la Comisaría 11°.

Vecinos de la zona alertaron al 911 sobre el accidente y la posible presencia de personas atrapadas.

Ante la emergencia, se desplazó personal policial, ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y bomberos voluntarios de Luján de Cuyo.

Según fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando una camioneta Ford Ranchera que circulaba hacia el sur chocó de manera frontal con un Renault Sandero que lo hacía en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta, de 31 años, sufrió fractura en la pierna izquierda y aplastamiento de tórax. Su acompañante, una mujer de 36 años, presentó fractura en la pierna derecha y lesiones en el rostro. Ambos fueron trasladados al Hospital Central.

En tanto, la conductora del Sandero, de 42 años, resultó con fractura en la pierna derecha y aplastamiento de tórax, por lo que también fue derivada al mismo centro asistencial.

Por su parte, un niño de 7 años que viajaba en ese vehículo sufrió fractura en la pierna izquierda y traumatismo encéfalo craneano (TEC), siendo trasladado al Hospital Notti.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que investiga las causas del choque.