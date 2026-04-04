Luján de Cuyo: volcó un camión en Carrodilla y el conductor tenía 1,07 g/l de alcohol en sangre

Ocurrió en Carrodilla tras un llamado al 911. El chofer perdió el control del vehículo y quedó a disposición de la Justicia por conducir bajo los efectos del alcohol.

Un camionero de 42 años fue sancionado en la madrugada de este sábado en Luján de Cuyo luego de protagonizar un vuelco y dar positivo en el test de alcoholemia.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de la 1.17 horas en la intersección de calle Terrada y J.J. Paso, en Carrodilla.

Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un camión volcado y la posible presencia de una persona atrapada.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 47 constataron que se trataba de un camión Renault con tráiler que había quedado volcado sobre la calzada y presentaba pérdida de combustible.

De inmediato asistieron al conductor, identificado como M. S., quien no presentaba lesiones. Sin embargo, al realizarle el dosaje de alcohol en sangre, el resultado fue positivo: 1,07 gramos por litro.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción a la normativa vigente.