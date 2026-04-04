Mendoza: un niño de 11 años sufrió graves quemaduras en un incendio y fue trasladado al Notti

El fuego se desató en una vivienda mientras el menor dormía. Presenta quemaduras en el 35% del cuerpo y permanece internado.

Un niño de 11 años resultó con graves quemaduras durante un incendio ocurrido en una vivienda del distrito de Nueva California, en San Martín, en la madrugada de este sábado.

El hecho se registró cerca de las 2.18 horas en una casa ubicada sobre calle Ortiz Basualdo.

Según relató la madre del menor, ambos se encontraban durmiendo en el domicilio de un familiar cuando, por causas que se investigan, se inició un incendio en la habitación donde descansaba el niño.

Según fuentes policiales, el fuego se habría originado a raíz de un desperfecto eléctrico que será confirmado por las pericias correspondientes.

Como consecuencia de las llamas, el menor sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo, con afectación en la fosa nasal y en la espalda. En medio de la emergencia, fue asistido por una vecina y trasladado de urgencia a un centro de salud de la zona.

Tras recibir las primeras atenciones, los profesionales dispusieron su derivación al Hospital Notti, donde permanece internado bajo cuidado médico especializado.

En cuanto a la vivienda, los daños se concentraron en la habitación donde se originó el incendio, con afectación en el techo, paredes y muebles. No se registraron otras personas lesionadas.

En el hecho interviene la Oficina Fiscal de San Martín, que investiga las circunstancias en las que se inició el fuego.