Lo que tenés que hacer para tener dinero extra este mes: el consejo del horóscopo para cada signo

Octubre puede abrir una puerta inesperada para mejorar tus ingresos. Los astros marcan un consejo diferente para cada signo y, además, un pequeño ritual para acompañar la intención de atraer dinero durante el mes.
Comienza octubre y el dinero vuelve a ocupar un lugar importante en las preocupaciones de muchos. No necesariamente porque vaya a aparecer una fortuna de un día para el otro, sino porque pueden surgir oportunidades para generar un ingreso adicional, recuperar una plata pendiente o encontrar una manera de administrar mejor lo que ya tenés.
La astrología propone mirar el mes desde otro lugar: detectar qué estás haciendo con tus recursos y, al mismo tiempo, animarte a mover aquello que venís postergando.
Libra
No tengas miedo de hablar de plata.
Octubre puede llevarte a una conversación que venís evitando: pedir un aumento, cobrar un trabajo pendiente, renegociar un precio o plantear cuánto vale realmente lo que hacés.
Con el Sol todavía transitando tu signo durante los primeros días del mes, el foco está puesto en vos y en las decisiones que tomás. Si aparece una oportunidad para negociar, no aceptes automáticamente la primera propuesta.
Durante octubre, hacé una lista de todo el dinero que tenés pendiente de cobrar y empezá por reclamar aquello que más estás necesitando.
El ritual
Una noche, escribí en un papel tres objetivos económicos concretos para octubre. Doblalo y guardalo dentro de tu billetera hasta que termine el mes.
Escorpio
Buscá dinero donde ya existe. Antes de pensar en una nueva fuente de ingresos, revisá qué tenés en casa que ya no utilizás y podría venderse.
También puede ser un buen momento para recuperar una deuda o volver a contactar a alguien que te había prometido un pago. No des por perdido un dinero solamente porque pasó tiempo.
Durante octubre, tu desafío será dejar de esperar y hacer ese reclamo que venís postergando.
El ritual
Limpiá tu billetera y sacá tickets, papeles y cosas que ya no necesitás. Después, guardá un billete en un compartimento separado durante todo el mes como símbolo de conservar y atraer nuevos ingresos.
Sagitario
Convertí una habilidad en plata.
Puede que tengas algo que sabés hacer muy bien y nunca hayas pensado en ofrecerlo como un trabajo.
Cocinar, enseñar, reparar, vender, diseñar, cuidar, escribir o hacer cualquier tarea que otras personas necesiten puede convertirse en un ingreso extra.
Durante octubre, elegí una habilidad y ofrecela. No esperes a tener un emprendimiento perfecto: empezá con algo pequeño.
El ritual
Encendé una vela verde en un lugar seguro de tu casa y pensá durante unos minutos en el ingreso extra que querés conseguir. Después, hacé una acción concreta para acercarte a él.
Capricornio
Revisá cuánto estás cobrando por tu trabajo. Podés estar aceptando encargos, tareas o trabajos extra por un precio que ya no te conviene.
Octubre es un buen momento para sacar cuentas y actualizar tus valores. Si alguien te pide algo que requiere tiempo y esfuerzo, aprendé a ponerle un precio justo.
La plata extra no siempre llega trabajando más horas: también puede aparecer cuando dejás de cobrar menos de lo que corresponde.
El ritual
Guardá durante octubre una moneda o un billete en un lugar especial de tu casa y evitá gastarlo. Cada vez que lo veas, recordá el valor de tu trabajo.
Acuario
Retomá ese contacto que puede abrirte una puerta. Una persona que conocés puede saber de un trabajo, un cliente o una oportunidad que todavía no llegó hasta vos.
No hace falta pedirle directamente que te consiga plata. Simplemente contale qué estás haciendo y qué tipo de oportunidad buscás.
Durante octubre, mové tus contactos. Una conversación aparentemente casual puede terminar acercándote a un ingreso.
El ritual
Escribí en un papel el nombre de tres personas que podrían ayudarte a encontrar una oportunidad económica. Elegí una y contactala durante el mes.
Piscis
Dejá de perder plata en pequeños gastos. Tal vez el problema no sea cuánto ganás, sino cuánto dinero se te escapa sin darte cuenta.
Durante octubre, anotá durante una semana absolutamente todo lo que gastás. Incluso ese café, esa compra pequeña o esa suscripción que casi nunca utilizás.
Cuando veas el total, elegí un gasto para eliminar. Ese dinero puede convertirse en tu primer ingreso “extra” del mes.
El ritual
Tomá un frasco o una caja y colocá allí cada moneda que te sobre durante el día. Al terminar octubre, revisá cuánto lograste juntar.
Aries
Animáte a pedir más. Si vendés algo, hacés trabajos independientes o cobrás por un servicio, revisá tus precios.
Es posible que hayas mantenido el mismo valor durante demasiado tiempo por miedo a perder clientes. Octubre puede ser un buen momento para actualizarlo.
No necesitás duplicar tus precios. Empezá revisando cuánto te cuesta realmente hacer ese trabajo y cuánto tiempo te lleva.
El ritual
Una vez durante octubre, escribí en un papel cuánto querés ganar de dinero extra y dejalo debajo de una moneda durante una noche. Al día siguiente, guardá ambos en un lugar donde puedas verlos durante el mes.
Tauro
Empezá a guardar antes de gastar. Cuando recibas dinero, separá inmediatamente una pequeña cantidad.
La clave para vos durante octubre será evitar que todo lo que entra desaparezca en gastos cotidianos. Aunque sea poco, ese dinero puede convertirse en una reserva.
Si recibís un ingreso extraordinario, no lo gastes automáticamente. Preguntate primero cuánto podés conservar.
El ritual
Conseguí un frasco y colocá la primera moneda o billete que decidas ahorrar durante octubre. Cada vez que puedas, agregá algo más.
Géminis
Contale a más personas qué sabés hacer. Podés tener una habilidad que podría darte dinero, pero si nadie sabe que la ofrecés, es difícil que aparezcan oportunidades.
Durante octubre, publicá, mandá mensajes o comentá entre tus conocidos qué servicio podés realizar.
Una recomendación puede convertirse en un cliente y un cliente puede convertirse en ese ingreso extra que estabas buscando.
El ritual
Escribí en tres papeles diferentes una oportunidad económica que te gustaría atraer. Guardalos juntos y, cada semana, sacá uno para convertirlo en una acción concreta.
Cáncer
Transformá lo que ya no usás en dinero. Una limpieza de tu casa puede terminar siendo también una limpieza de tus finanzas.
Revisá ropa, muebles, electrodomésticos, objetos o cualquier cosa que esté ocupando espacio y ya no tenga utilidad para vos.
Elegí al menos tres cosas que puedas vender durante octubre. La plata que consigas puede convertirse en un ingreso extra sin necesidad de asumir otro trabajo.
El ritual
Antes de publicar algo para vender, limpiá el objeto y ordená el espacio donde lo tenías. Mientras lo hacés, pensá en qué querés destinar ese dinero.
Leo
Dejá de esperar el momento perfecto. Si tenés una idea para ganar dinero, octubre es el mes para probarla.
Puede ser vender algo, ofrecer un servicio, comenzar un proyecto o retomar una actividad que alguna vez te funcionó.
No necesitás tener todo resuelto antes de empezar. Hacé una primera prueba y observá qué respuesta recibís.
El ritual
Usá durante un día de octubre algún objeto dorado que ya tengas. Puede ser una joya, un accesorio o simplemente un objeto de tu casa. Mientras lo tengas cerca, pensá en el objetivo económico que querés alcanzar y definí una acción para acercarte a él.
Virgo
Ordená tus cuentas y buscá una fuga de dinero.
Octubre puede ayudarte a descubrir que parte de la plata que necesitás ya está en tus manos, pero se va en gastos que no estás mirando.
Revisá suscripciones, servicios, compras automáticas y pequeños consumos. Elegí al menos uno para eliminar o reducir.
Después, destiná ese dinero a una cuenta separada. Así vas a poder comprobar cuánto podés recuperar simplemente cambiando un hábito.
El ritual
Ordená tu billetera y tus cuentas un día de octubre. Después, colocá un billete nuevo en un compartimento que reserves exclusivamente para el ahorro y evitá tocarlo durante el mes.