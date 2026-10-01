Tras dos semanas de búsqueda, encontraron el cuerpo de Kevin Dubé en una finca de La Paz

El joven de 28 años fue hallado en un predio rural del Este mendocino. La Fiscalía analiza las circunstancias de su muerte y mantiene abiertas todas las hipótesis mientras familiares y vecinos reclaman respuestas.

El hallazgo de Kevin Dubé, de 28 años, cerró dos semanas de incertidumbre en el Este mendocino. Su cuerpo fue encontrado en una finca rural de La Paz, en un sector de difícil acceso, luego de intensos rastrillajes que involucraron a la Fiscalía regional y a efectivos de la Policía de Investigaciones. La confirmación llegó tras la intervención de peritos de Policía Científica, quienes trabajan para establecer la causa de muerte.

Dubé había sido visto por última vez el 17 de septiembre en Las Catitas, Santa Rosa, donde residía. Tres días después, su madre, Marcela Ponce, denunció la desaparición ante la policía. Desde entonces se desplegó un operativo que incluyó allanamientos en propiedades vinculadas al joven y búsquedas en distintos puntos de Mendoza y San Luis. El hallazgo de su teléfono celular días antes fue una pista clave para reconstruir sus últimos movimientos, aunque aún no se ha determinado qué ocurrió en las horas posteriores a su última aparición pública.

La investigación judicial mantiene abiertas varias líneas. Por un lado, se analiza la posibilidad de un crimen, aunque los primeros informes no muestran signos claros de intervención de terceros. También se barajan las hipótesis de un suicidio o una descompensación médica. El fiscal regional Facundo Garnica declaró a la prensa que “no se descarta ninguna hipótesis y se trabaja con todos los elementos disponibles”, en referencia a la complejidad del caso.

El joven, conocido por sus allegados como “El Ruso”, era parte de la comunidad de Santa Rosa y tenía vínculos en la zona. Su desaparición generó una fuerte movilización de vecinos, que participaron en los rastrillajes y acompañaron a la familia. La intendenta Flor Destéfanis puso recursos municipales a disposición para colaborar en la búsqueda, lo que reflejó la magnitud del impacto social.

Los resultados de las pericias forenses serán determinantes para establecer la causa de muerte y definir el rumbo de la investigación. Mientras tanto, la comunidad mendocina espera que la Justicia pueda aportar claridad y respuestas.