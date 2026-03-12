La Reina Nacional de la Vendimia 2026 regresó a San Rafael: “Gracias por no soltarme la mano”

La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, regresó a San Rafael tras su histórica coronación en el Teatro Griego Frank Romero Day y fue recibida por una multitud de vecinos que celebraron el logro con aplausos y festejos.

La joven soberana, que representó al distrito de El Nihuil, volvió a su tierra natal con la corona nacional de la Vendimia y agradeció públicamente el respaldo de la comunidad que la acompañó durante todo el proceso vendimial. “Gracias por no soltarme la mano”, expresó durante su regreso.

Azul Antolínez volvió a San Rafael tras la histórica coronación vendimial

Luego de los intensos días de celebración en la Ciudad de Mendoza, la Reina Nacional de la Vendimia 2026 regresó a San Rafael, donde fue recibida con una jornada cargada de emoción y festejos.

Visiblemente conmovida, Azul Antolínez compartió sus primeras sensaciones tras convertirse en la máxima representante de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

“Vendimia fue un camino de realización muy largo. Me sentí profundamente parte de cada lugar que representé”, expresó la soberana, recordando el recorrido que comenzó desde su participación a nivel distrital hasta alcanzar la corona nacional.

Durante su mensaje, la reina también destacó el significado que tiene este logro para el departamento del sur mendocino. Según explicó, durante años existió la idea de que la distancia entre San Rafael y la capital provincial dificultaba que las representantes del departamento alcanzaran el cetro nacional.

La coronación de Azul Antolínez marca además un hecho histórico para el departamento, que esperaba una nueva Reina Nacional desde hace casi tres décadas.

La celebración en San Rafael tuvo como evento principal un Gran Desfile Vendimial que comenzó pasadas las 20 desde la Rotonda de la Copa.

La caravana, encabezada por la Reina Nacional de la Vendimia 2026 y su corte en el tradicional carro vendimial, recorrió las avenidas Mitre e Hipólito Yrigoyen hasta llegar a la Rotonda del Mapa, donde se concentró una gran cantidad de vecinos.

Desde el inicio del recorrido, en el cruce de Mitre y Sueta, decenas de sanrafaelinos se acercaron para darle la bienvenida a la nueva soberana vendimial.

Como gesto simbólico de acompañamiento, el municipio invitó a los vecinos a asistir al desfile con prendas de color azul, en alusión al nombre de la Reina Nacional de la Vendimia 2026.

La celebración también contó con la presencia de dos figuras históricas para el departamento: las ex Reinas Nacionales de la Vendimia que representaron a San Rafael, María Cecilia Fornara y Marcela Perdiguéz, quienes participaron del festejo acompañando a la flamante soberana.

El festejo culminó con un gran espectáculo artístico montado en un escenario especialmente preparado para la ocasión, donde vecinos y turistas pudieron compartir la celebración.

Antes del cierre, Azul Antolínez invitó a toda la comunidad a participar de la jornada y remarcó que la coronación no es un logro individual, sino colectivo.

“Los espero para compartir juntos esta alegría que es de todo San Rafael”, expresó la Reina Nacional de la Vendimia 2026, agradeciendo el apoyo constante de su pueblo en el camino hacia la corona.