Azul Antolínez es la nueva Reina Nacional de la Vendimia 2026

En una noche histórica para Mendoza, Azul Antolinez, representante de San Rafael, fue coronada como Reina Nacional de la Vendimia 2026 en el Teatro Griego Frank Romero Day. La joven obtuvo 52 votos y le devolvió la corona nacional a su departamento después de 28 años, mientras que Agustina Giacomelli, de Tunuyán, fue elegida Virreina Nacional de la Vendimia con 44 votos del público.

San Rafael vuelve a coronar reina después de casi tres décadas

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene a su nueva soberana. Azul Antolinez, de 21 años, emprendedora y representante del departamento de San Rafael, fue elegida Reina Nacional de la Vendimia en una noche cargada de emoción y tradición.

La elección se realizó en un Teatro Griego Frank Romero Day colmado, donde alrededor de 20.000 personas presenciaron el espectáculo vendimial y el momento más esperado de la celebración.

La joven obtuvo 52 votos, lo que le permitió quedarse con la corona nacional y protagonizar un hecho histórico para su departamento: San Rafael no ganaba la Vendimia desde hacía 28 años.

La última vez que el sur mendocino celebró una coronación fue en 1998, cuando María Cecilia Fornara se consagró reina nacional. Un dato que despertó la emoción entre los sanrafaelinos es que ambas soberanas representaron al mismo distrito: El Nihuil, una coincidencia que alimentó la ilusión durante toda la Vendimia.

Agustina Giacomelli, Virreina Nacional de la Vendimia 2026

En la misma elección, Agustina Giacomelli, representante de Tunuyán, fue elegida Virreina Nacional de la Vendimia 2026 tras obtener 44 votos.

La joven es estudiante de psicología y presentó el proyecto “Sembrando bienestar”, una iniciativa orientada a visibilizar la importancia de la salud mental en Mendoza y promover espacios de acompañamiento en la comunidad.

Con su elección, el Valle de Uco vuelve a tener presencia en el podio de la Vendimia, una de las celebraciones culturales más importantes del país.

Una noche histórica en el Frank Romero Day

La coronación se realizó luego del Acto Central de la Vendimia 2026, titulado “90 cosechas de una misma cepa”, un espectáculo que conmemoró los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La puesta artística propuso un viaje simbólico a través del tiempo, con la aparición de dos figuras históricas vinculadas al origen de la celebración: Guillermo Cano, gobernador de Mendoza entre 1935 y 1938, y Frank Romero Day, ministro de Industrias, Obras Públicas y Riego de aquella época.

En la narrativa del espectáculo, ambos personajes regresaban para contemplar cómo la idea que impulsaron hace casi un siglo se transformó en una fiesta popular que atraviesa generaciones.

Un homenaje a 90 años de tradición vendimial

A lo largo de tres actos y once cuadros, el espectáculo recorrió momentos clave de la historia mendocina y rindió homenaje a la identidad cultural y vitivinícola de la provincia.

La puesta recuperó escenas emblemáticas que quedaron grabadas en la memoria colectiva de los mendocinos, como:

El recordado tango en el agua

Los pisos iluminados desde abajo

Las coreografías en cajas lumínicas

La cinta transportadora de botellas

La escena del gaucho brindando con vino

Con esta celebración, la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 volvió a reafirmarse como uno de los eventos culturales más importantes de Mendoza y de la Argentina, coronando a Azul Antolinez como la nueva embajadora de la tradición vitivinícola mendocina.