“Al principio fue como un shock”: las primeras horas de la reina y la virreina de la Vendimia 2026

Azul Antolínez y Agustina Giacomelli compartieron cómo vivieron sus primeras horas de la coronación en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La emoción, el apoyo de la comunidad y los desafíos que se vienen para este año.

A pocas horas de haber sido coronadas en el teatro griego Frank Romero Day, Azul Antolínez, representante de San Rafael, y Agustina Giacomelli, de Tunuyán, compartieron cómo están viviendo este momento que marca un antes y un después en sus vidas.

Aunque el ritmo de actividades ha sido intenso y el descanso todavía no llega, ambas coincidieron en que la felicidad supera cualquier cansancio. “No hemos descansado mucho, pero estamos tan contentas que casi no se nota. De a poco vamos cayendo en lo que estamos viviendo y en lo que nos toca representar este año”, expresó Antolínez.

Giacomelli también reconoció que los primeros momentos tras la coronación fueron muy fuertes desde lo emocional. “Al principio fue como un shock, cuesta cambiar el chip. Pero con el paso de las horas vamos entendiendo más todo lo que significa”, contó.

Las nuevas soberanas destacaron el acompañamiento que recibieron de sus comunidades durante toda la Vendimia. Según contaron, tanto San Rafael como Tunuyán se movilizaron para alentarlas y seguir de cerca cada instancia del festejo. “Los dos departamentos tuvieron hinchadas increíbles. Mucha gente se movilizó y acompañó todo el proceso”, explicó la virreina. Ambas adelantaron que esperan regresar pronto a sus lugares de origen para compartir el festejo con sus vecinos.

Antolínez recordó con emoción a su abuelo, un histórico trabajador de finca en San Rafael que dedicó su vida a la vitivinicultura y al trabajo con la tierra. “Mi abuelo trabajó en la finca desde los cinco años. Con el tiempo pudo tener su propia finca y también se dedicaba al reparto de frutas y verduras. En su pueblo es muy recordado por la huella que dejó”, relató.

La edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Vendimia estuvo marcada por la reprogramación de la celebración central debido a las lluvias. Las nuevas soberanas reconocieron que la situación cambió los planes de muchas personas, incluso de familiares que habían viajado especialmente para el evento.

“En mi caso venían familiares desde Córdoba que no pudieron quedarse hasta el domingo. Fue una pena, porque mucha gente viaja para vivir Vendimia”, comentó Giacomelli.

Sin embargo, ambas coincidieron en que el cambio también les permitió tener un pequeño respiro después de jornadas muy intensas como la Vía Blanca y el Carrusel. Además, destacaron el trabajo del personal que se encargó de acondicionar el teatro griego para poder realizar la celebración. “Cuando se confirmó que la fiesta sería el domingo nos quedamos tranquilas. Era algo que no podíamos controlar”, agregó Antolínez.

Con apenas 21 años, Azul Antolínez también llamó la atención por su perfil emprendedor ya que comenzó a fabricar accesorios cuando estaba en la escuela secundaria y hoy tiene su propio negocio. “Siempre me gusta poner en valor el hecho de emprender. A veces uno quiere estudiar pero no siempre tiene todas las posibilidades, y animarse a emprender puede abrir muchas puertas”, explicó.

En tanto, Giacomelli está a pocas materias de recibirse de psicóloga y adelantó que su proyecto como virreina estará vinculado a la salud mental, un tema que considera clave para aportar durante su gestión.

Las soberanas aseguraron que la mayoría de los mensajes que recibieron en redes sociales fueron de cariño y felicitaciones. También reconocieron que están preparadas para convivir con las críticas que suelen aparecer en el mundo digital. “Normalmente quien critica lo hace de forma pública o con perfiles falsos. Pero estamos preparadas y no nos afecta”, señalaron.