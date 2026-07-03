Investigan un presunto femicidio en Las Heras: una joven de 24 años fue asesinada y buscan a su pareja

La víctima fue encontrada gravemente herida por su madre dentro de una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes. La Justicia activó el protocolo de femicidio y el principal sospechoso permanece prófugo.

Una joven de 24 años fue encontrada asesinada este viernes por la tarde en una vivienda de Las Heras, luego de haber sufrido múltiples heridas de arma blanca. La Justicia investiga el caso como un presunto femicidio y ordenó un amplio operativo para localizar a la pareja de la víctima, quien es señalado como el principal sospechoso y permanece prófugo.

El hecho ocurrió en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, donde trabajaron efectivos policiales, personal de Homicidios, Policía Científica y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

De acuerdo con las primeras actuaciones, el dramático episodio se registró cerca de las 19. Un familiar de la joven llegó a la vivienda y la encontró inconsciente, con graves lesiones provocadas por un arma blanca.

Ante la desesperante situación, llamó inmediatamente al 911. Minutos después arribaron efectivos de la Comisaría 43, quienes constataron que la víctima presentaba múltiples heridas, principalmente en el rostro y el pecho.

Poco después llegó una ambulancia del SEC, cuyos profesionales intentaron reanimarla, aunque lamentablemente solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Tras confirmarse la muerte de la joven, el Ministerio Público Fiscal dispuso la inmediata activación del protocolo de femicidio, procedimiento que se aplica en casos donde existen indicios de violencia de género.

Las primeras averiguaciones indican que la joven convivía con su pareja en la vivienda donde ocurrió el hecho. Según la información incorporada al expediente, el hombre habría abandonado el domicilio.

Por este motivo, quedó bajo la mira de los investigadores y actualmente es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad, mientras avanza la causa judicial.