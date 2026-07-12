Hebe Casado fue declarada “persona no grata” por la Embajada de Francia tras un polémico posteo

La medida fue adoptada por la representación francesa en Argentina tras una publicación de la vicegobernadora mendocina en la red social X. La funcionaria sostuvo que sus expresiones formaban parte del “folklore futbolero”.

La Embajada de Francia en Argentina declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, a raíz de un mensaje que publicó en la red social X sobre la selección francesa y su capitán, Kylian Mbappé.

La decisión diplomática se conoció después de la repercusión que tuvo una publicación realizada por la funcionaria durante el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026.

Tras el triunfo del seleccionado francés, Casado escribió en su cuenta de X: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé“.

El mensaje se viralizó y generó cuestionamientos de usuarios y dirigentes, quienes interpretaron la publicación como una referencia discriminatoria hacia los jugadores del conjunto francés. A partir de esa situación, el caso escaló hasta llegar al ámbito diplomático.

Como consecuencia de la polémica, la Embajada de Francia resolvió declarar a Hebe Casado “persona no grata” en el marco de sus actividades oficiales.

La vicegobernadora no podrá participar de actos organizados por la embajada ni ingresar a su sede mientras se mantenga esa condición. Además, funcionarios franceses evitarán mantener reuniones institucionales con autoridades mendocinas cuando Casado forme parte de esos encuentros.

El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, también se pronunció sobre el episodio y afirmó: “El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”.

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe. — Hebe Casado (@hebesil) July 4, 2026

Desde la embajada aclararon que la medida no implica una prohibición para ingresar a Francia ni restricciones migratorias para la funcionaria mendocina. Se trata de una decisión de carácter político y protocolar vinculada exclusivamente a la relación institucional con la representación diplomática.

Luego de conocerse la decisión, Casado defendió públicamente su publicación y negó que hubiera existido una intención discriminatoria. La vicegobernadora sostuvo que sus expresiones formaban parte del “folklore futbolero” y cuestionó la interpretación realizada por quienes criticaron el mensaje.

Además, aseguró que considerar ofensiva una referencia a África implica atribuir una valoración negativa a ese origen y afirmó que nadie pudo demostrarle cuál sería el contenido racista de su publicación.

Hebe Casado ocupa la Vicegobernación de Mendoza desde 2023, junto al gobernador Alfredo Cornejo.