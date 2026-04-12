Guaymallén: murió un motociclista tras chocar contra una compuerta de una acequia

La víctima tenía 36 años. Perdió el control de la moto, impactó contra una compuerta y quedó dentro de una acequia.

Un motociclista falleció en Guaymallén luego de perder el control del rodado y chocar contra una compuerta de agua.

El hecho ocurrió sobre calle Benjamín Argumedo al 3000.

Según fuentes policiales, el hombre circulaba en una moto marca Mondial en sentido sur a norte cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio del vehículo y terminó chocando contra una compuerta ubicada sobre el costado Este de la calzada.

Tras el impacto, el motociclista quedó dentro de la acequia. Al llegar al lugar, personal policial y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el fallecimiento del conductor de 36 años.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.