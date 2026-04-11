Mendoza: decomisaron 100 kilos de carne sin control sanitario y 32 conservas en un local ilegal de Las Heras

El comercio no tenía habilitación y los productos no contaban con identificación ni documentación que acreditara su origen.

Un operativo de control en Las Heras terminó con el decomiso de una importante cantidad de alimentos en mal estado y sin garantías sanitarias. El procedimiento se realizó en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato y estuvo a cargo de la Policía Rural, con apoyo de personal de Bromatología municipal.

El allanamiento tuvo lugar el jueves en un comercio del barrio Belgrano. Según fuentes policiales, el local no contaba con la habilitación correspondiente para funcionar.

Durante la inspección, los efectivos encontraron en un freezer distintos productos cárnicos que no tenían rotulación ni documentación que permitiera conocer su origen. Además, en un depósito se hallaron conservas sin identificación, lo que también representa un riesgo para la salud de los consumidores.

En total, se decomisaron unos 100 kilos de carne y 32 frascos de salsa de tomate que no cumplían con las condiciones exigidas por la normativa vigente.

Tras constatar las faltas, intervino la Oficina Fiscal N°2, que ordenó el secuestro de la mercadería y el inicio de las actuaciones correspondientes. También se avanzó en la identificación del responsable del comercio, quien podría enfrentar sanciones por las irregularidades detectadas.