Tragedia en Las Heras: encontraron muerto a un hombre de 51 años en una acequia

La víctima, de 51 años, presentaba una herida en la cabeza y junto a él hallaron una bicicleta. Investigan si se trató de un accidente.

Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona dentro de una acequia, aparentemente sin signos vitales.

El episodio ocurrió alrededor de las 4:50 horas en la intersección de las calles Las Rosas y La Totora, Las Heras.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que el hombre se encontraba boca abajo. A simple vista, presentaba un corte en el cuero cabelludo que sería compatible con una caída.

En las inmediaciones también fue hallada una bicicleta.

Minutos después, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmaron el fallecimiento.

Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo el deceso, aunque las primeras informaciones indican que podría tratarse de un accidente.

La identidad de la víctima fue confirmada con las iniciales J. O., de 51 años.

El caso quedó en manos de la Justicia.