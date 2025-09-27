Grave accidente en Luján: motociclista fue chocado y arrastrado varios metros por una mujer alcoholizada

El motociclista quedó hospitalizado en grave estado luego de ser chocado y arrastrado por una conductora que manejaba bajo los efectos del alcohol.

Un motociclista fue chocado y arrastrado varios metros por una conductora que circulaba alcoholizada.

El hecho ocurrió en el departamento de Luján cerca de las 21.30 horas en la intersección de calle Martín de Alzaga y General Martín de Pueyrredón.

Según fuentes policiales, una motocicleta Honda Wave 110 cc circulaba de este a oeste cuando fue impactada por un Peugeot 2008 que venía de sur a norte.

El vehículo mayor arrastró a la moto varios metros.

El conductor del rodado menor sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda y un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento. Fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado de urgencia al Hospital Central.

La conductora del Peugeot, una mujer de 55 años, fue sometida al test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1,42 gramos de alcohol en sangre, casi el triple de lo permitido por la Ley de Tránsito.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría 30 e intervino la Oficina Fiscal de Jurisdicción.