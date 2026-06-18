Video: encontró un auto estacionado en puente, estalló de furia y todo quedó grabado

La mujer no pudo sacar su vehículo porque otro rodado estaba estacionado frente a su garaje. Su reacción quedó registrada por cámaras de seguridad y el video se volvió viral en las redes sociales.

Una mujer protagonizó un verdadero ataque de furia luego de encontrar un vehículo estacionado frente a la salida de su casa, impidiéndole sacar su auto. Lo que ocurrió después quedó grabado por cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la mujer de Castelar intentó salir con su auto desde el garaje de su vivienda. Sin embargo, al maniobrar se encontró con un problema inesperado: un automóvil estaba estacionado justo frente al ingreso, bloqueando completamente la salida.

Según se observa en las imágenes, la conductora intentó evaluar alternativas para salir, pero al comprobar que era imposible mover su vehículo regresó al interior de la propiedad visiblemente molesta.

La situación ocurrió en una jornada laboral y, de acuerdo con medios locales, el apuro y la imposibilidad de abandonar la vivienda habrían sido los factores que desencadenaron su reacción.

Del enojo a los daños: todo quedó registrado por las cámaras

Minutos después, la mujer volvió a salir de su casa y descargó toda su bronca contra el automóvil que le impedía circular.

Las cámaras de seguridad captaron cómo colocó carteles con insultos sobre el vehículo, arrojó huevos contra el parabrisas y dejó bolsas de residuos encima del rodado.

Sin embargo, la secuencia no terminó allí. Las imágenes también muestran que rayó parte de la carrocería, provocando daños materiales que quedaron registrados en video.

🚨 LE BLOQUEARON EL GARAGE; REACCIONÓ CON FURIA

– La infractora es una escribana que dejó el auto para ir a la manicura.https://t.co/BXOomB3x1i pic.twitter.com/oNzTTyl1iz — Vía Szeta (@mauroszeta) June 16, 2026

De acuerdo con la información difundida por medios de Buenos Aires, el automóvil pertenecía a una escribana que había dejado el rodado estacionado en el lugar mientras asistía a un turno. Según trascendió, la mujer descendió del vehículo junto a su mascota y se dirigió a un centro de estética cercano. Al regresar se encontró con los daños y la situación ya había quedado documentada por las cámaras de seguridad de la zona.

La grabación comenzó a circular en redes sociales y en pocas horas acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones de usuarios que debatieron quién tenía mayor responsabilidad en el conflicto.

La escena generó opiniones divididas. Muchos usuarios criticaron a la conductora que estacionó frente a un garaje, una infracción que puede derivar en multas y remoción del vehículo. Otros, en cambio, consideraron que nada justifica provocar daños materiales sobre un automóvil ajeno.