Incendio en Rodeo del Medio: un depósito de productos químicos quedó destruido y hubo un herido por intoxicación

El galpón almacenaba cloro y químicos corrosivos, lo que complicó las tareas. Un hombre resultó intoxicado, pero está fuera de peligro.

Un incendio de gran magnitud se registró este viernes en un depósito de productos de limpieza ubicado en Rodeo del Medio, departamento de Maipú, generando alarma entre los vecinos y un operativo de emergencia que involucró a varias dotaciones de bomberos voluntarios.

El siniestro comenzó pasadas las 15 en un galpón de productos químicos situado en calle Serpa al 6100, entre Mitre, donde se almacenaban sustancias como cloro líquido y sólido, altamente corrosivas y peligrosas para la salud. Las ráfagas de viento complicaron las tareas y favorecieron la propagación del fuego que se extendió rápidamente.

Personal policial, bomberos y agentes municipales trabajaron de forma conjunta para controlar el incendio. Durante las primeras maniobras, el propietario del depósito —quien había evacuado a su personal— intentó reingresar al lugar y sufrió un principio de asfixia. Fue rescatado por efectivos y trasladado a un centro asistencial, donde se recupera sin lesiones graves.

Por la presencia de productos químicos, las tres estaciones de bomberos voluntarios de Maipú atacaron las llamas desde el exterior del depósito, mientras aguardaban refuerzos y equipos con máscaras especiales para ingresar al interior.

Según informaron las autoridades, no hubo necesidad de evacuar viviendas cercanas, aunque el humo con cloro despertó preocupación en la zona. El depósito sufrió daños totales y continúan las tareas de enfriamiento para evitar reactivaciones.

El área fue vallada para mantener alejados a los curiosos, dado el riesgo de explosiones y emanaciones tóxicas. Personal de Defensa Civil y el Servicio de Emergencias Coordinado permanecen en el lugar para monitorear la situación.

Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad. Las causas del incendio en Rodeo del Medio son materia de investigación.