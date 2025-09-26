Maipú: una mujer murió tras ser aplastada por un árbol cuando circulaba en su auto

El incidente ocurrió en la intersección de calles Rawson y Juan B. Justo, cerca del Torreón.

Debido a las fuertes ráfagas de viento que se hicieron presente en la tarde de este viernes, una mujer murió en Maipú cuando un importante árbol cayó sobre su auto.

El incidente ocurrió en la intersección de calles Rawson, entre Alta Italia y Adolfo Villanueva, cerca del Torreón. Según las primeras informaciones, el auto, un Duna de color rojo, iba transitando por la calle Rawson cuando un álamo de grandes dimensiones cayó sobre el vehículo.

Debido a eso, una persona quedó atrapada en el interior del vehículo, pero según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad, personal de emergencias confirmó el deceso en el lugar por aplastamiento.

Por el momento, el tránsito permanece cortado y según trascendió, la mujer viajaba sin acompañantes.

Trabajan en el lugar Bomberos Voluntarios de Maipú y personal de emergencias para lograr rescatar el cuerpo de la víctima fatal.