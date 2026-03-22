Fin de semana largo en Mendoza: cómo te tienen que pagar si trabajás en un comercio

El Centro de Empleados de Comercio aclaró cómo se pagará la jornada laboral durante el fin de semana largo.

El Centro Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza informó cómo será la modalidad de trabajo para el lunes 23 y el martes 24 de marzo, dos jornadas con diferencias clave para los trabajadores del sector.

Según detallaron desde el gremio, el lunes 23 corresponde a un día no laborable con fines turísticos. Esto significa que no se trata de un feriado nacional y, por lo tanto, el empleado no puede decidir no asistir sin acuerdo previo con el empleador. En caso de faltar, el día puede ser descontado.

Además, quienes trabajen esa jornada cobrarán como un día normal, ya que no corresponde el pago doble.

El martes 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y que tiene carácter de feriado nacional, los trabajadores pueden optar por no asistir sin que se les descuente el día. Y si prestan servicios, deben cobrar el doble de una jornada habitual, tal como establece la ley.

Desde el CEC Mendoza remarcaron la importancia de tener en cuenta estas diferencias para evitar confusiones durante el fin de semana largo.

El secretario general del gremio, Fernando Ligorria, también hizo referencia al significado de la fecha y señaló que el 24 de marzo “invita a la reflexión colectiva sobre nuestra historia reciente, promoviendo los valores de memoria, verdad y justicia como pilares fundamentales de la democracia”.