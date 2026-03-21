Fin de semana largo en Mendoza: horarios de comercios y cómo funcionarán los servicios

El sector comercial ya definió su esquema para el feriado del lunes 23 y martes 24 de marzo. Habrá diferencias en la atención según el tipo de jornada.

Los comercios de la Ciudad de Mendoza ya tienen definido cómo trabajarán durante el lunes 23 y el martes 24 de marzo, en el marco del fin de semana largo.

Según informó la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (CECITYS), se espera una alta apertura, aunque con cambios en los horarios.

¿Cómo estará el funcionará el comercio el lunes 23 de marzo?

Para el lunes 23, considerado día no laborable con fines turísticos, el movimiento será casi habitual. Más del 75% de los locales consultados confirmó que abrirá sus puertas. En algunos casos será con horario reducido, pero muchos mantendrán su esquema normal de atención.

Al tratarse de un día no laborable, cada comerciante puede decidir si abre o no. Además, quienes trabajen ese día cobrarán como una jornada común, sin adicionales.

¿Y el martes?

El martes 24 de marzo, en cambio, el escenario será distinto. Por tratarse de un feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la mayoría de los comercios del centro prevé atender solo durante la mañana.

Desde el sector indicaron que esta modalidad busca sostener la actividad sin dejar de cumplir con las condiciones que rigen para los feriados.

En este caso, los empleados que trabajen deberán cobrar el doble de una jornada habitual. Si el comercio permanece cerrado, no corresponde ningún descuento salarial.

El servicio de transporte público, tanto colectivos de media y corta distancia como el Metrotranvía, funcionará con frecuencias de día feriado durante el lunes y el martes. Esto implica menos unidades en circulación respecto de un día habitual.

Por su parte, la administración pública provincial y municipal no tendrá atención presencial durante ambos días. Solo se mantendrán activos los canales digitales para consultas o trámites urgentes.

Una excepción será el Registro Civil que funciona en el hipermercado Libertad de Godoy Cruz, que atenderá de 8 a 14 horas incluso durante el fin de semana y los feriados, como alternativa para trámites urgentes.

En el resto de las dependencias oficiales, la actividad se retomará con normalidad el miércoles 26 de marzo.