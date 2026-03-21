Habrá un nuevo corte de agua en el Gran Mendoza: cuándo es y qué zonas estarán afectadas

La interrupción del servicio será por trabajos clave en el sistema de distribución y afectará durante varias horas a distintos puntos del Gran Mendoza.

La empresa Aguas Mendocinas (AYSAM) anunció un corte programado del servicio de agua potable para el próximo sábado 28 de marzo, debido a obras de gran magnitud que forman parte de la etapa final de un proyecto clave en el sistema de distribución del Área Metropolitana.

Las tareas comenzarán a las 5 de la mañana y se extenderán durante toda la jornada. Según informaron desde la compañía, los trabajos se realizarán en la cámara de macro regulación de La Puntilla, una infraestructura central para el abastecimiento de miles de usuarios.

En concreto, se avanzará con la instalación de una válvula mariposa en un acueducto de gran diámetro en la zona de Benegas, junto con la colocación de compuertas en otro punto estratégico del sistema. Estas intervenciones estarán a cargo de equipos técnicos de la empresa y personal especializado contratado para la obra.

Desde AYSAM explicaron que estas mejoras apuntan a optimizar la macrodistribución de agua en el Gran Mendoza, con una inversión que supera los 5 millones de dólares. El objetivo es lograr un servicio más eficiente y confiable para más de 800 mil usuarios en la región.

Zonas afectadas por el corte de agua

Debido a la complejidad de las maniobras, el servicio se verá interrumpido en amplias zonas:

Ciudad: desde la Primera a la Octava Sección y barrio La Favorita.

desde la Primera a la Octava Sección y barrio La Favorita. Godoy Cruz: sectores de Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.

sectores de Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste. Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11. Las Heras : áreas del centro, oeste y norte.

: áreas del centro, oeste y norte. Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria.

La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Carrodilla y Chacras de Coria. Maipú: Coquimbito.

Desde la empresa recomendaron a los vecinos hacer un uso responsable del agua durante las horas previas y tomar las precauciones necesarias para afrontar la jornada sin servicio.