Video: Se aferró al capot de su auto para evitar el robo y la llevaron más de 50 metros colgada

Una vecina de Ramos Mejía terminó con fracturas y heridas tras ser arrastrada por su propio vehículo en plena calle. El violento episodio quedó registrado en cámaras de seguridad y generó alarma en la comunidad.

El barrio de Ramos Mejía fue escenario de un hecho de extrema violencia que expone nuevamente la problemática de la inseguridad en el conurbano bonaerense. Una mujer de 50 años resultó gravemente herida luego de intentar impedir el robo de su Fiat Mobi. En un acto desesperado, se subió al capot del auto mientras los delincuentes escapaban y fue arrastrada más de 50 metros antes de caer al asfalto.

La víctima, identificada como Mariana Ruth Costa Rolleri, había estacionado en la calle Rosales al 1150 cuando fue sorprendida por tres ladrones. Sin medir el riesgo, se aferró al vehículo en movimiento, pero los delincuentes aceleraron y la arrastraron a gran velocidad. La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad y rápidamente se difundió en redes sociales.

El impacto le provocó una fractura en una pierna y lesiones en el cuero cabelludo. Fue trasladada a una clínica donde permanece internada. Según informaron fuentes médicas, se encuentra fuera de peligro, aunque deberá atravesar un proceso de recuperación por las heridas sufridas.

La investigación está a cargo de la UFI de La Matanza. La Policía trabaja en la identificación de los responsables, que hasta el momento permanecen prófugos. Las imágenes de las cámaras de seguridad son la principal evidencia para avanzar en la causa.

Este episodio no es aislado. A fines de marzo, otra mujer fue víctima de un robo similar en la misma localidad, cuando fue golpeada y arrastrada por ladrones armados que le sustrajeron el auto. Los vecinos denuncian una ola de robos violentos y reclaman mayor presencia policial en las calles.

Especialistas en seguridad remarcan que, ante un robo, lo más recomendable es no enfrentar a los delincuentes. La vida debe estar siempre por encima de los bienes materiales, aunque la desesperación y el miedo muchas veces llevan a las víctimas a reaccionar de manera impulsiva.