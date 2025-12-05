Fiesta de la Cerveza 2025: Cómo llegar y qué líneas de colectivo te dejan ¿hay estacionamiento?

La Fiesta de la Cerveza 2025 reprogramó dos de sus jornadas por alerta de tormentas y confirmó nuevos días, horarios, accesos y medidas de seguridad. Cómo llegar al Hipódromo, qué líneas de colectivo te dejan cerca, dónde estacionar y qué podés llevar (y qué no) al festival más convocante de Godoy Cruz.

La 18ª edición de la Fiesta de la Cerveza llega con cambios importantes en su cronograma debido a las intensas lluvias anunciadas para este fin de semana. Ante el alerta meteorológico, la Municipalidad de Godoy Cruz decidió reprogramar dos de las tres noches previstas en el Hipódromo de Mendoza, aunque mantuvo la jornada del domingo. En esta nota todo lo que tenes que saber si vas: qué se puede llevar, cómo llegar, desde qué hora se abren las puertas y el nuevo sistema para comprar comida adentro del Hipódromo.

Según confirmaron, los shows quedan así:

Viernes 5/12 → Martes 9/12 : La Banda de Carlitos, Euge Quevedo, Damas Gratis y más.

Sábado 6/12 → Lunes 8/12 : Ciro y Los Persas, Piti Fernández, La Franela, entre otros.

Domingo 7/12: se mantiene, con Molotov, Cazzu y el After Birra, a cargo de La K’onga y Dj Mami.

Las puertas abrirán a las 18, las bandas locales iniciarán a las 19 y los artistas nacionales e internacionales a partir de las 21.

Cómo llegar a la Fiesta de la Cerveza 2025: línea de colectivos y accesos

Esta edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza se realizará en el Hipódromo de Mendoza, por lo que se han dispuesto diferentes puertas de entrada, cortes de tránsito y estacionamiento para el domingo 7, lunes 8 y martes 9 de diciembre.

Si vas en colectivo tenés varias líneas que te dejan cerca. Una de las alternativas es tomarse un colectivo y bajarse en calle Paso de Los Andes y caminar hasta el Hipódromo.

También se dispuso de estacionamiento que se puede comprar con anticipación. Además, habrá calles cortadas y un extenso operativo para garantizar la correcta circulación.

Pop Meals: el sistema para comprar comida y bebidas sin filas

Esta edición incorporará Pop Meals, la plataforma utilizada en festivales como el Cosquín Rock o el Quilmes Rock. Permitirá pre-comprar consumos, cargar crédito desde la web y utilizarlo en cualquier barra o puesto gastronómico dentro del predio. Un sistema pensado para acelerar la atención y evitar demoras.

Podés ingresar desde acá: https://www.popmeals.net/eventos/fiestacervezagc

Para consumir bebidas, los asistentes deberán adquirir un ecovaso en las barras o puestos de cerveza artesanal. Se utiliza durante toda la noche y puede llevarse como recuerdo al finalizar el evento.

Fiesta de la Cerveza 2025: qué se puede llevar y qué está prohibido

La organización ya publicó la lista de elementos permitidos y prohibidos para ingresar al predio. La consigna es clara: minimizar riesgos y agilizar los controles de seguridad.

Elementos prohibidos

Pirotecnia

Elementos cortantes

Aerosoles

Paraguas

Animales

Sustancias ilegales

Armas

Bolsos o mochilas grandes

Alimentos

Bebidas

Termo

Mate

Palo selfie

Drones

Sillas o reposeras

Encendedores

Heladeritas

Computadoras

Elementos permitidos