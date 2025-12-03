Fiesta de la Cerveza 2025: ¿podés llevar la heladerita o el mate?

Los días 5, 6 y 7 de diciembre se realizará la 18.ª edición de la Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz. Habrá grandes novedades gastronómicas, etiquetas, foodtrucks, espacios temáticos y grandes artísticas como Ciro y Los Persas, Dama Gratis, Molotov, Cazzu y más.
La Fiesta de la Cerveza 2025 se realizará los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Hipódromo de Godoy Cruz. La venta de entradas está habilitada desde octubre y ahora se informó qué es lo que está permitido llevar y qué no al Hipódromo de Mendoza.
Fiesta de la Cerveza 2025: si llevás esto en la mochila no te van a dejar pasar
Los días 5, 6 y 7 de diciembre se realizará la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 y ya está todo listo para el arranque del festival cervecero más grande del oeste argentino.
Así, se definió qué elementos se podrán ingresar al predio y cuáles estarán prohibidos:
Prohibidos
- Pirotecnia
- Elementos cortantes
- Aerosoles
- Paraguas
- Animales
- Sustancias ilegales
- Armas
- Bolsos o mochilas grandes
- Alimentos
- Bebidas
- Termo
- Mate
- Palo selfie
- Drones
- Sillas o reposeras
- Encendedores
- Heladeritas
- Computadoras
Permitidos
- Riñonera
- Celular
- Botellas de plástico de hasta 500cc
- Ecovaso
- Protector solar
- Cámara de fotos
- Elementos de higiene
- Coche de bebé
Fiesta de la Cerveza 2025: estos son los artistas que estarán cada día
El line up de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025
Viernes 5
- Euge Quevedo y LBD
- Damas Gratis
Sábado 6
- Pity Fernández
- La Franela
- Ciro y los Persas
Domingo 7
- Cazzu
- Molotov
- DJ Mami
- La Konga
Últimas entradas en 3 cuotas sin interés
Luego de agotar los combos de tickets con descuento, se habilitó la última promoción de entradas. Ahora el público puede adquirir la entrada general desde $40.000 en 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias.
Las entradas están disponibles en Passline.com y boletería del Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). El estacionamiento en el predio con seguridad por día, se puede adquirir anticipado en Passline.com .