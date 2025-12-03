Fiesta de la Cerveza 2025: ¿podés llevar la heladerita o el mate?

Los días 5, 6 y 7 de diciembre se realizará la 18.ª edición de la Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz. Habrá grandes novedades gastronómicas, etiquetas, foodtrucks, espacios temáticos y grandes artísticas como Ciro y Los Persas, Dama Gratis, Molotov, Cazzu y más.

La Fiesta de la Cerveza 2025 se realizará los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Hipódromo de Godoy Cruz. La venta de entradas está habilitada desde octubre y ahora se informó qué es lo que está permitido llevar y qué no al Hipódromo de Mendoza.

Fiesta de la Cerveza 2025: si llevás esto en la mochila no te van a dejar pasar

Los días 5, 6 y 7 de diciembre se realizará la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 y ya está todo listo para el arranque del festival cervecero más grande del oeste argentino.

Así, se definió qué elementos se podrán ingresar al predio y cuáles estarán prohibidos:

Prohibidos

Pirotecnia

Elementos cortantes

Aerosoles

Paraguas

Animales

Sustancias ilegales

Armas

Bolsos o mochilas grandes

Alimentos

Bebidas

Termo

Mate

Palo selfie

Drones

Sillas o reposeras

Encendedores

Heladeritas

Computadoras

Permitidos

Riñonera

Celular

Botellas de plástico de hasta 500cc

Ecovaso

Protector solar

Cámara de fotos

Elementos de higiene

Coche de bebé

Fiesta de la Cerveza 2025: estos son los artistas que estarán cada día

El line up de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

Viernes 5

Euge Quevedo y LBD

Damas Gratis

Sábado 6

Pity Fernández

La Franela

Ciro y los Persas

Domingo 7

Cazzu

Molotov

DJ Mami

La Konga

Últimas entradas en 3 cuotas sin interés

Luego de agotar los combos de tickets con descuento, se habilitó la última promoción de entradas. Ahora el público puede adquirir la entrada general desde $40.000 en 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias.

Las entradas están disponibles en Passline.com y boletería del Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). El estacionamiento en el predio con seguridad por día, se puede adquirir anticipado en Passline.com .