Debido al pronóstico de lluvias se reprograma la Fiesta de la Cerveza 2025: ¿se pueden devolver las entradas o usarlas en otra fecha?

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 fue reprogramada a último momento por los pronósticos de tormentas en el Gran Mendoza. La Municipalidad de Godoy Cruz anunció el nuevo cronograma y explicó cómo funcionará la validez de las entradas y los reintegros para quienes no puedan asistir.

La 18ª edición de la Fiesta de la Cerveza, uno de los eventos culturales y turísticos más convocantes de Mendoza, no podrá realizarse este fin de semana tal como estaba previsto. Los anuncios de intensas lluvias y los pronósticos que indican posibles tormentas obligaron a la Municipalidad de Godoy Cruz a reprogramar dos de las tres jornadas del festival. ¿Cuándo se realizará y qué pasa si ya compraste tus entradas?

Desde el municipio explicaron que la decisión busca garantizar la seguridad de miles de asistentes, artistas y trabajadores, evitando riesgos y asegurando una experiencia óptima en un evento que cada año reúne a multitudes.

Nuevo cronograma confirmado para la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

Las fechas reprogramadas quedaron organizadas de la siguiente manera:

La jornada del sábado 6/12 pasa al lunes 8/12

(Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas)

La jornada del viernes 5/12 pasa al martes 9/12

(LBC, Euge Quevedo y Damas Gratis)

El domingo 7/12 se mantiene sin cambios, tal como estaba previsto

Entradas, reintegros y pre-cargas: cómo funciona cada caso

El municipio difundió una guía clara para quienes ya compraron sus accesos y consumos. También para aquellos que no puedan asistir a la Fiesta de la Cerveza y quieran devolver las entradas:

1. Entradas válidas sin trámite adicional

Las entradas adquiridas para viernes 5/12 y sábado 6/12 serán válidas automáticamente para las nuevas fechas:

Viernes → Martes 9/12

Sábado → Lunes 8/12

Las entradas adquiridas para cada día son válidas para la nueva fecha asignada, sin necesidad de realizar cambio alguno.

2. Solicitud de devolución del dinero

Quienes no puedan asistir a los días reprogramados podrán pedir el reintegro total por el mismo canal en el que compraron:

Online: a través del portal Passline (sección devoluciones)

Presencial: en la boletería del Teatro Plaza

3. Reintegro de pre-cargas PopMeals

Las personas que hicieron pre-compras de productos o recargas digitales en el sistema PopMeals también podrán pedir la devolución ingresando a popmeals.net con su usuario.

Qué dice el pronóstico para el fin de semana en Mendoza

Desde la organización aclararon que la suspensión “tiene como único objetivo garantizar una experiencia segura y de calidad para vecinos y turistas”, y lamentaron las molestias ocasionadas por una situación climática que excede cualquier planificación.

Según los pronósticos de Contingencias Climáticas, se esperan jornadas de lluvias y tormentas en las próximas horas.