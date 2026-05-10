Fernando Hidalgo y Daniela Galván recordaron cómo fueron las primeras maratones Otoño por la Vida

En medio de la edición 2026, conductores de Canal 9 Televida compartieron anécdotas de los comienzos del evento, cuando la convocatoria era mucho menor y la cobertura se hacía de forma muy distinta.

Mendoza amaneció este domingo con un movimiento distinto. Desde muy temprano, miles de personas comenzaron a concentrarse en las inmediaciones de Emilio Civit y Paso de los Andes para participar de la Maratón Otoño por la Vida 2026, el clásico evento que celebra los 61 años de Canal 9 Televida.

Con un clima ideal y un ambiente festivo, la convocatoria volvió a demostrar por qué esta maratón es una de las más esperadas del calendario mendocino. Familias enteras, grupos de amigos y corredores de todas las edades dijeron presente en una jornada que combina deporte, solidaridad y tradición.

En medio de la previa, uno de los momentos más emotivos se dio con la aparición de Fernando Hidalgo, quien se acercó a saludar y compartir recuerdos junto a las conductoras Daniela Galván y Vanina Vitale. “Acá acompañándolas”, dijo con una sonrisa, mientras evocaba los comienzos de la maratón.

Hidalgo recordó que la primera edición se realizó en 1993, cuando él recién comenzaba en el canal. “La largada fue en la calle Lencinas y participaron entre 3.000 y 4.000 personas. No lo transmitíamos en vivo: estábamos arriba de un camión de la Municipalidad, grabando con una motito que llevaba el material al canal para salir al aire”, relató.

Por su parte, Daniela Galván sumó una postal que refleja el paso del tiempo: “Antes, algunas personas venían con cámaras de fotos para sacarse una imagen con nosotros o con el camión. No había celulares, era todo distinto. Hoy la maratón tiene una masividad increíble”.

Con el correr de los años, la Maratón Otoño por la Vida se transformó en un evento que atraviesa generaciones. Muchos de los que participaron en sus primeras ediciones hoy vuelven acompañados por sus hijos, consolidando una tradición que sigue vigente.

“Éramos muy jóvenes en aquel momento, y ahora vemos a esas mismas personas venir con sus hijos. Es emocionante”, destacó Hidalgo.