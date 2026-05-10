Videos: con una emotiva largada comenzó la Maratón Otoño por la Vida

Canal 9 Televida cumple 61 años y lo festeja a lo grande con la tradicional competencia para toda la familia. Cientos de mendocinos se reunieron para disfrutar del recorrido siempre juntos.

Miles de mendocinos se reunieron en los Portones del Parque General San Martín este domingo 10 de mayo bien temprano para correr, trotar o bien caminar, pero con objetivo en común: disfrutar la Maratón Otoño por la Vida que organiza Canal 9 Televida en sus 61 años de historia.

Comenzaron a sonar algunas canciones, y un ambiente festivo inundó todo. Minutos antes de las 10:50 comenzó la maratón más esperada por los mendocinos. Adultos, jóvenes, niños, runners y familias, ese era el panorama y el clima de unión que se vivió en la largada sobre la avenida Emilio Civit.

Los mendocinos llegaron desde distintos puntos del Gran Mendoza: Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú y, desde el Este mendocino. Todos rumbo al escenario montado en el Parque Cívico, en las inmediaciones de la Casa de Gobierno donde se podrá disfrutar de shows musicales y el esperado sorteo del auto 0 kilómetro.