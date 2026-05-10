Así se vive la previa de la Maratón Otoño por la Vida 2026: miles de mendocinos coparon las calles

Con mate, camperas y mucha expectativa, cientos de familias ya participan de la tradicional maratón de Mendoza. El evento por los 61 años de Canal 9 Televida culminará con shows musicales y el esperado sorteo de un auto 0 km.

La Maratón Otoño por la Vida 2026 ya se vive con entusiasmo en las calles de Mendoza. Desde temprano, miles de mendocinos comenzaron a llegar al punto de largada en las inmediaciones de Emilio Civit y Paso de los Andes para participar de una nueva edición del clásico evento solidario y deportivo organizado por Canal 9 Televida.

Con temperaturas bajas durante las primeras horas del domingo, los participantes aparecieron bien abrigados, muchos con termos, mate y ropa deportiva, listos para disfrutar de una jornada que combina actividad física, música en vivo y entretenimiento para toda la familia.

La postal de la mañana mostró una importante convocatoria de mendocinos de todas las edades. Familias enteras, grupos de amigos, corredores experimentados y personas que simplemente eligieron caminar y compartir el evento fueron ocupando la tradicional largada.

La fila de participantes se extendió hasta las inmediaciones de los portones del parque, mientras la organización ultimaba detalles para el inicio oficial de la carrera previsto para las 10:30.

Música, shows y el esperado sorteo del auto 0 km

La actividad no terminará con la llegada de los corredores. El gran cierre de la Maratón Otoño por la Vida tendrá lugar en el Parque Cívico, donde se montó un escenario para recibir bandas mendocinas y artistas invitados.

Uno de los momentos más esperados será la presentación de la cantante Camilú, quien encabezará el show principal de la jornada. También habrá participación de artistas locales y actividades recreativas para el público.

Sin embargo, el gran atractivo sigue siendo el sorteo del Fiat Cronos 0 km, uno de los premios más esperados por los asistentes. Durante toda la mañana, cientos de personas completaron sus cupones con la ilusión de convertirse en los ganadores del vehículo.