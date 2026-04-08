Expo Educativa 2026 de las Fuerzas Armadas en Mendoza: cuándo es y cómo participar

La iniciativa reunirá a distintas instituciones en un solo lugar para acercar información sobre carreras, formación y salidas laborales para jóvenes mendocinos.

Se viene una nueva edición de la Expo Educativa de las Fuerzas Armadas “Almirante Guillermo Brown” en Mendoza, una propuesta pensada especialmente para estudiantes de 5° año que comienzan a definir su futuro.

La actividad busca acercar distintas alternativas educativas y laborales vinculadas a las fuerzas armadas, de seguridad y organizaciones de emergencia.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer stands, hacer consultas y conocer de primera mano cómo es la formación en cada institución.

Entre los espacios confirmados estarán:

La Armada Argentina

Ejército Argentino

Liceo Militar General Espejo

Policía de Mendoza (IUSP)

Policía de Seguridad Aeroportuaria

Cruz Roja filial Mendoza

Servicio Penitenciario Provincial

Bomberos Voluntarios de Guaymallén

VGM Museo de Maipú

Asociación de Rescate SCUAR

Educación Vial de Guaymallén

Programa O.V.O. (Orientación Vocacional) de Guaymallén

Brigada de Rescate Mendoza

Julio Quiroga, encargado de la delegación, destacó que este tipo de formación no solo representa una opción educativa, sino también una salida laboral concreta: “Es una opción no solamente para estudiar, sino también laboral desde el primer día. Los cadetes comienzan a cobrar un sueldo y cuentan con obra social de la fuerza a la que se incorporan”.

En la misma línea, el delegado naval Fabián Luján invitó a toda la comunidad a participar:

“Es una invitación para toda la familia mendocina. Van a encontrarse con una gran cantidad de instituciones, más de 14, con propuestas educativas y profesionales. La entrada es libre y gratuita”.

Además, desde la organización remarcaron que el evento permitirá a los jóvenes interactuar directamente con quienes ya forman parte de estas instituciones, despejar dudas y conocer los requisitos de ingreso.

En el caso de la Armada Argentina, una de las novedades es que la carrera de oficiales pasará a tener una duración de cuatro años, en lugar de cinco, e incluirá formación a bordo de la Fragata Libertad durante el último año. También se recordó que el proceso de ingreso puede iniciarse desde Mendoza, donde se rinden los exámenes correspondientes.

Otro de los puntos que destacan desde las fuerzas es que quienes ingresan acceden a una beca, alojamiento, alimentación, indumentaria y cobertura médica, además de una formación profesional completa.

Cuándo y dónde será la Expo Educativa

El evento se realizará el 11 de abril, de 13 a 19 horas, en la Estación Saludable, ubicada en el predio de la Virgen de Guaymallén, sobre la lateral norte del Acceso Este.

La entrada es libre y gratuita y está abierta a toda la comunidad.