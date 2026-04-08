“Para ellas, esas conductas no serían delito”: dos jugadoras de hockey fueron imputadas por un “bautismo” con connotaciones sexuales en Mendoza

La causa, que investiga lo ocurrido durante un supuesto rito de iniciación dentro de un equipo juvenil, avanza con las primeras imputaciones.

Dos jugadoras del equipo femenino de hockey del Club Alemán de Mendoza fueron imputadas por abuso sexual en el marco de una causa que investiga un presunto “rito de iniciación” a una menor.

La acusación es por “abuso sexual simple agravado por ser cometido por dos o más personas”.

El abogado querellante, Francisco Machuca, aseguró que las propias imputadas no desmintieron los hechos denunciados. “No han negado los hechos, los han descripto con gran similitud a lo relatado por la víctima. Lo que plantean es que, a su entender, esas conductas no serían delito”, sostuvo.

Según explicó, el testimonio de la denunciante fue clave y ya fue validado por pericias.

“En este tipo de causas, la principal prueba es el relato de la víctima, que se somete a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. En este caso, los profesionales determinaron que es creíble”, afirmó.

Machuca también remarcó que una de las imputadas reconoció su participación en los hechos. “La imputada reconoce haber realizado las conductas que denunciamos, con mínimas diferencias respecto de lo que dijo la víctima”, explicó.

En esa línea, agregó un elemento que complica aún más la situación: “ En relación a los videos, la imputada reconoció que el acto se filmó. Ellas dicen que es una suerte de recuerdo. Dicen que posteriormente lo habrían borrado, pero queda claro que el hecho fue filmado.”.

Sobre el impacto en la denunciante, fue contundente: “Desde el punto de vista emocional y salud mental, esta gravemente afectada. Ha perdido su centro de vida, su deporte y ese club fue su vida desde muy chiquita”.