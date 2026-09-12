El Paso Cristo Redentor cambia de horario: desde cuándo y quiénes pueden pasar

El cambio se definió tras evaluar la situación de la cordillera y los informes técnicos de ambos países. La medida modificará la circulación en uno de los principales cruces entre Argentina y Chile.

El Paso Internacional Cristo Redentor volverá a funcionar durante las 24 horas desde el próximo miércoles 16 de septiembre a las 9 horas, según informó oficialmente el Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor.

La decisión fue tomada este viernes 11 de septiembre durante una reunión del Comité de Coordinación entre Argentina y Chile, luego de analizar los informes técnicos de las vialidades de ambos países sobre la transitabilidad y las condiciones climáticas en la cordillera.

De esta manera, el paso fronterizo entre Mendoza y Chile dejará atrás el esquema de invierno y recuperará el horario de verano, con atención continua durante las 24 horas.

La medida alcanza a todo tipo de vehículos, incluidos autos particulares, buses y transporte de carga.

Si bien el cambio de horario ya fue confirmado, las autoridades aclararon que la atención durante las 24 horas no significa que queden descartadas nuevas restricciones.

El comunicado oficial advierte que las condiciones meteorológicas en Alta Montaña pueden cambiar y, ante esa situación, podrían establecerse medidas o restricciones tanto durante el día como en horario nocturno.

Esas decisiones quedarán sujetas a los informes técnicos que elaboren las vialidades de Argentina y Chile.

El regreso al horario de verano se produce después de un invierno con varios episodios de inestabilidad meteorológica que afectaron el tránsito internacional y obligaron a disponer cierres preventivos.