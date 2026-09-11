Mendoza volvió a temblar: un sismo de magnitud 3,9 se registró este viernes

Mendoza registró un nuevo movimiento telúrico este viernes, un día después de otro temblor de magnitud 3,6 que fue percibido principalmente en edificios altos. El último sismo tuvo una magnitud de 3,9 y su epicentro se ubicó cerca de Las Cuevas.

El movimiento telúrico ocurrió durante la mañana y tuvo epicentro cerca de Las Cuevas. Este jueves también se había registrado otro temblor de magnitud 3,6 que fue percibido principalmente en edificios altos.

Mendoza volvió a registrar un movimiento sísmico durante la mañana de este viernes. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor tuvo una magnitud de 3,9 y se produjo a una profundidad de 137 kilómetros.

El sismo ocurrió a las 10:17:24, hora local, y tuvo su epicentro 113 kilómetros al oeste de Mendoza, 199 kilómetros al suroeste de San Juan y 7 kilómetros al norte de Las Cuevas.

Las coordenadas informadas por el INPRES fueron -32.75 de latitud y -70.04 de longitud. El organismo aclaró que se trata de un registro calculado automáticamente y sujeto a revisión por un sismólogo.

Otro sismo había sido registrado el jueves

El movimiento de este viernes se produjo un día después de otro sismo que también fue percibido en distintos puntos de Mendoza.

Durante la mañana del jueves se registró un temblor de magnitud 3,6, según informó el INPRES. En ese caso, el movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y el epicentro se ubicó a 196 kilómetros al oeste de San Luis y 48 kilómetros al sur de San Martín.

El sismo de ayer fue percibido principalmente por vecinos que se encontraban en edificios de más de tres pisos, donde el movimiento resultó más perceptible.

Tanto por el movimiento registrado este jueves como por el de este viernes, no se reportaron daños ni personas afectadas.