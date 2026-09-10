Planazo gratis en Mendoza: tres días de música, danza y comida chilena para celebrar los 30 años de la Fiesta de la Hermandad

La celebración tendrá entrada libre y reunirá música en vivo, cueca, danzas, gastronomía típica, artesanías y artistas que llegarán desde Chile. Será una edición especial por los 30 años de la “Fiesta de la Hermandad”.

La comunidad chilena volverá a reunirse en Mendoza para celebrar una fecha que ya es parte del calendario cultural de la provincia. Durante tres días habrá música en vivo, danzas tradicionales, gastronomía, artesanías y propuestas para toda la familia, con una programación especial por los 30 años de la Fiesta de la Hermandad.

Este año, el encuentro fue bautizado “30 años de reencuentro en Plaza Chile”, en referencia a las tres décadas de esta fiesta que reúne a residentes chilenos, mendocinos y visitantes que llegan desde el vecino país.

Miguel Molina y Verónica Tapia, integrantes de la comunidad chilena Gabriela Mistral y organizadores de los festejos, contaron que la preparación comenzó varios meses atrás y que también se realizó difusión en Chile para convocar a quienes quieran cruzar la cordillera.

“Partimos desde el mes de junio ya preparando todo”, explicó Molina, quien señaló que existe expectativa por la convocatoria y por la llegada de visitantes desde Chile.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la presencia de agrupaciones que llegarán desde el país vecino para participar de los festejos.

Verónica Tapia adelantó que por primera vez participará el Centro Cultural Titanio, de San Bernardo, Santiago de Chile, con una propuesta vinculada a la música rapanui.

También regresará Yecantún de Quillota, que ofrecerá música en vivo y será parte de una programación que tendrá a la cueca como una de sus protagonistas.

A esto se sumará el ballet de la comunidad, que tendrá una participación especial durante los tres días de la fiesta.

La propuesta no estará centrada solamente en la música y la danza. La gastronomía también tendrá un lugar importante, con platos y preparaciones típicas de Chile y otras opciones para quienes se acerquen.

Entre las alternativas mencionadas por los organizadores habrá terremotos, empanadas de camarón y queso, completos y asados a la llama, además de otras comidas criollas, chilenas y mendocinas.

La edición 2026 también contará con 69 emprendedores, que ofrecerán artesanías y distintos productos durante el encuentro.

Cuándo es la Fiesta de la Hermandad en Mendoza

La Fiesta de la Hermandad se realizará durante tres jornadas consecutivas:

Viernes 18 de septiembre: desde las 11.

Sábado 19 de septiembre: desde las 11.

Domingo 20 de septiembre: desde las 11.

El viernes, la actividad comenzará con el acto oficial organizado por el Consulado de Chile. Luego se realizará un esquinazo en homenaje a los socios mayores de la comunidad y comenzará la programación prevista para la jornada.

La organización espera una importante convocatoria y estima que alrededor de 15.000 chilenos podrían cruzar la cordillera para participar de los festejos, aunque reconocieron que se trata de una cifra que dependerá de las condiciones del meteorológicas.